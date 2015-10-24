一年痛苦磨难之后 OPEC终于扼住美国页岩油“咽喉”

市场分析人士周五(10月23日)指出，在过去一年里经历了油价带来的沉重经济负担之后，石油输出国组织(OPEC)终于成功迫使美国原油产量下降。

美国能源信息署(EIA)数据显示，美国原油产量目前已经重回2014年11月水平附近，当时正是OPEC开始推行高产策略之际。因美国原油产量下降，2015年OPEC原油市场需求预计将得到提升。

尽管如此，“世上没有免费的午餐”，OPEC也为这次胜利付出了沉重的代价。一年来，随着油价的持续下跌，OPEC各成员国均面临着政府收入剧减以及财政赤字扩大等严峻挑战。由于美国页岩油产商在OPEC推出高产策略后顽强抵抗了约半年之久，OPEC此次胜利也仅是将市场拉回了去年11月的状态，可谓是两败俱伤。

法国兴业银行(Societe Generale)原油市场研究主管Mike Wittner称：“油市已经经历了很久的痛苦，可惜这仍将持续下去，美国原油产商要比人们想象的更加顽强。不过好在市场终于开始出现均衡迹象。”

OPEC自去年11月推行高产策略以来，即使油价一度跌至6年半低位，OPEC原油产量依然维持在纪录高位附近。近期OPEC与非OPEC产油国在维也纳举行的石油专家技术性会议也没有取得有效进展，未达成任何减产意向。

然而OPEC目前的高产策略似乎已经奏效，EIA数据显示，截至10月9日当周美国原油产量已从6月高位每日910万桶下降了近50万桶，预计2016年美国原油日均产量将下降39万桶至每日886万桶。另一方面，由于美国原油产量下降，OPEC原油的市场需求预计将会上升，国际能源署(IEA)资料显示，2016年OPEC原油需求将增加至每日3110万桶，2014年OPEC原油需求为每日2930万桶。

巴克莱资本(Barclays Capital)分析师Miswin Mahesh称：“OPEC的高产策略依然奏效，虽然他们暂时仍将承受痛苦，但中长期来说，随着油市重新均衡，油价必然会逐渐回升。”