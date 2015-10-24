天凉了央妈给加衣服了 暖了全球股市苦了欧元

中国人民银行周五(10月23日)再次无预警实施“双降”，宣布下调存款利率和存款准备金率。而周六就是中国二十四节气中“霜降”的日子。央行选择在这一天降息降准，究竟是不是刻意为之我们无从知道，但可以肯定的是，以中国目前国内的国际的经济形势来看，双降的举措必定对中国以及全球经济带来巨大影响。

周五中国人民银行宣布实施双降之后，市场出现巨大波动。欧美股市全线扩大涨幅，欧洲泛欧绩优300指数上涨1.9%，法国CAC 40指数和德国DAX指数大涨近3%。美国三个股指受到鼓舞开盘也全线大幅攀升。美元指数延续昨日涨势并进一步攻城略地，一度站上97.00大关。非美货币则整体出现回落。现货黄金短线飙升，最高触及1177.90美元/盎司，现货白银16.04美元/盎司。美国原油期货小幅回升至45.66美元/盎司。

汇市对双降反应热烈 欧元无辜躺枪

周五欧市盘中，继昨日欧洲央行让市场大吃一惊后，本交易日中国央行再度放出“双降”狠招。在昨日暴跌后，欧元/美元延续跌势，跌势延续至1.1017，逼近1.10关口。美元指数延续反弹，突破97关口，刷新两个月高位。美元/日元延续反弹至121.26，创8月31日以来最高水平。澳元/美元日内冲高回落，短线下跌至0.7200，最高上行测试0.7296，逼近0.73关口。

德拉吉毫无保留地暗示将在12月推出包括扩大、延长QE以及下调存款利率在内的宽松包裹，导致欧元下挫2%，或250点。同时全球股市因流动性扩大而全面攀升，刺激套息交易，推动澳元、纽元和加元等高息货币在美元上涨的背景下仍保持坚挺，本交易日风险偏好情绪延续，加上中国央行意外降息，使得日内欧元伤痕累累。

欧元/美元延续昨日跌势，汇价下挫至1.1017，创8月19日以来最低水平。对此，FXStreet首席技术分析师Valeria Bednarik表示，欧元/美元短线破位下行，下方关注1.10关口。

Valeria Bednarik认为，昨日欧洲央行(ECB)毫无保留的释放进一步宽松信号，这对欧元构成致命打击。本交易日中国央行(PBOC)再度使出“双降”大招，导致欧美股市反弹走高，欧元/美元进一步承压走低。4小时图上，技术指标暗示欧元可能延续跌势，下方支撑1.100关口。下方1.1080关键支撑可能引发更多卖盘。

“双降”和“霜降” 冥冥之中有何关系？

双降是什么？双降是指中国人民银行下调存款利率和存款准备金率。自2015年10月24日起，中国人民银行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整；个人住房公积金贷款利率保持不变。

霜降又是什么？霜降是二十四节气之一，每年公历10月23日、24日左右，霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思，是秋季的最后一个节气，也意味着冬天的开始，霜降时节，养生保健尤为重要，民间有谚语“一年补透透，不如补霜降”，足见这个节气对我们的影响。

分析人士对于双降的用意众说纷纭。自中国人民银行今年年初7年来首次祭出双降大招之后，很多分析人士认为双降旨在救市。另有国内外专家认为双降是为了对中国金融体系进行改革，还有分析人士认为双降是为了刺激实体经济。

而中国老百姓对于霜降并不陌生，祖祖辈辈总结的二十四节气中，霜降作为秋季最后一个节气，代表冬天将要到来。一方面居民开始进补防寒。另一方面南方大部分地区也在紧张地进行播种三麦等作物。

中国央行挑选霜降这个节气实施双降政策的用意何在？是为股市冬天作出储备准备过冬？还是暗示投资者应该开始播种考虑来年的春回大地？不管央行方面究竟作何想法，市场的反应是最真实的。

中国央行的双降再次扩大全球流动性，刺激全球风险偏好情绪攀升，欧美股市反弹，带动美元指数继续反弹走高。双降最直接的影响力就是扩大流动性，增加人们的风险偏好情绪。

国外机构评论双降 兵行险招 有望建奇功

中国央行(PBOC)周五宣布降准降息，包括荷兰国际集团(ING)在内投行对此进行了分析，他们认为中国的经济刺激举措有助提升风险偏好，年底前央行或仍有50基点降准空间。

ING集团驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示，中国的经济刺激举措有助提升风险偏好，与昨日欧洲央行的鸽派立场一道，支撑了股市表现。

Patel指出，由于即将进行特别提款权货币篮子的评估，存款利率放开时机对于人民币而言很好。

他认为，“虽然最初的反应是新兴市场货币全面走强，但是由于最新的刺激措施需要时间来产生效果，短期内与中国相关度更高的大宗商品出口新兴经济体表现将会落后。”

西班牙对外银行(BBVA)驻香港的经济学家夏乐表示，中国抢在美联储加息之前进行货币宽松，央行担心若在美国12月加息之后再降息，更会减少中美两国息差，加速资本外流。

他预计，今年底前降息空间不大；仍会有50基点降准空间，来对冲外汇占款减少对流动性的影响。

他着重指出，此次存款利率上限放开，标志中国利率市场化形式上完成，但实质上市场利率曲线仍有待完善。

澳洲联邦银行Peter Dragicevich表示，中国央行增加刺激措施的必要性凸显了中国整体经济势头的弱化。

Dragicevich称，最乐观的情况下，双降措施将帮助稳定中国经济，但是需要时间。他预计，这一举措将令商品价格、澳大利亚的贸易和中期内澳元走势承压。

前惠誉中国银行业专家、现任香港Autonomous Research Asia Ltd公司的合伙人Charlene Chu就此发表评论称，中国迈出了“最为危险”的一步。

Charlene Chu随后指出，“对于存款利率自由化而言，取消存款利率上限是一个重要的‘里程碑’。”但她同时警告称，这也意味着中国迈出了“最为危险”的一步。

Chu表示，“官员们必须警惕任何存款可能会增加借贷过度竞争，这或导致贷款成本上升而引发企业倒闭风险，从而令中国经济增长放缓。”

Chu说道：“这一风险或许没有前几年时来的高，因为中国银行业内关于存款利率的‘竞争’已经有所降温，银行并未充分‘利用’存款利率的弹性。”

国内机构评双降 股市重大利好 央妈诚不欺我也

各大证券机构就此指出，本次双降可以释放流动性7000亿左右，对股市，是重大利好。而放开存款利率上限并不一定会导致银行提高存款利率，对表内存款成本的影响预计不大。

华泰证券罗毅表示，这次对三农和小微有额外降准，按照我们测算，可以释放流动性7000亿左右，对股市，是重大利好，对金融大蓝筹更是利好。

海通证券评论双降称，降准降息再临，零利率是长期趋势。评论称，货币宽松延续。继8月双降后，央行再度下调存贷款利率25bp，下调存准率50bp。当前工业低迷，投资全面下滑，通缩风险再现，降准降息呵护经济。

海通证券同时指出，货币利率保持低位。9月外占大降，10月汇率波动，降准与此前MLF补充流动性，资金面无忧，债券仍可套息。全球经济增长低迷，央行轮番放水，资产回报率下降，我国利率或创新低，下调未来3个月10年国开区间3%-3.5%，16年国开中枢或降至3%以下。

容维投顾证券投资咨询顾问刘思山认为，央行行降息降准后，货币政策继续宽轻，刺激场外资金进一步涌向股市，股市增量资金会显著增加，推动股市不断走强，继续保持强势。

国泰君安首席债券分析师徐寒飞称，降息降准是为了进一步引导金融机构降低社会融资成本，以及降低短期流动性成本，对于缓解经济下行，改善企业微观绩效，提升金融机构流动性有一定作用。放开存款利率上限意味着利率市场化接近完成。在通缩风险上升，负债成本下降，资产回报率下行的趋势中，放开存款利率上限并不一定会导致银行提高存款利率，对表内存款成本的影响预计不大。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，GDP增速低于7%的目标，工业企业跌幅继续扩大，物价跌幅大于预期，是本次降息的主要原因。他指出，企业面对的主要矛盾是总需求不足，表现在微观层面是总资产周转率的大幅下降，而有效汇率的高低关乎总需求之缩张，因此，让汇率反应中国经济的基本面才是更为根本的措施，不动汇率就不得不降息，并不能够解决根本问题。

英大证券首席经济学家李大霄表示，央行再度出手，属重大利好。央行降息降准，目的是维持货币市场的宽松环境，利于降低企业融资成本，利于房地产市场的稳定，对经济增长有稳定作用，并且对于股市回暖有重要作用，股市会有明显反映。