三大利好意外"突袭" 国际油价持续走高

周五(10月23日)欧市早盘，国际原油期货价格延续亚市的涨势，因美国经济数据亮丽且主要股市上涨带来支撑，再加上此前欧洲央行暗示有意愿推出更多刺激举措。

三大利好：

1）欧洲央行行长德拉基周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出。

2）美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。

3）与此同时，日本和澳洲等亚洲股市随全球股市一道上涨，全面提振了人气，不过美元走强抑制了油价升势。

辉立期货在研究报告中称，投资者正在等待周五稍后将公布的活跃钻机数，以判断美国石油生产是否会进一步下降。

“全是因为经济数据，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称。“市场逐渐认为各国政府不会放任经济下滑。这些预期暗示，更多积极经济发展活动将带动石油消费增加，”他称。

新加坡辉立期货分析师Daniel Ang称，油价在亚洲交易时段上涨后，周五稍后欧元区和美国将公布的企业调查初值有可能打压油市。

“我预计将出现一些逢低买盘，但我对(油价)能够持续上涨持怀疑态度，”他称。

北京时间15时39分，布伦特原油期货价格上涨0.83%，报48.48美元/桶；美国原油期货价格上涨0.42%。报45.57美元/桶。