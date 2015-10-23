欧央行放水且经济数据乐观 国际油价亚市小幅上扬

美原油期货周五(10月23日)亚市盘中连续第二个交易日上扬，因美国经济数据亮丽且主要股市上涨带来支撑，此外欧洲央行(ECB)隔夜暗示有意愿推出更多刺激举措。

周五美原油期货下跌上涨0.26%，报45.50美元/桶；布伦特原油期货上涨0.6%，报48.37美元/桶。

中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.9%，为连续第13个月下跌，但跌幅连续第五个月收窄；从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第五个月上涨，涨幅与前月持平。

美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。

欧洲央行行长德拉基周四表示，欧洲央行讨论了下调存款利率，且如有必要，欧洲央行准备好采取行动。另外，将对通胀保持警惕，准备在必要时采取行动。如果预期恶化，欧洲央行将必须调整QE。

悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称，“全是因为经济数据，市场逐渐认为各国政府不会放任经济下滑。这些预期暗示，更多积极经济发展活动将带动石油消费增加。”

新加坡辉立期货(Phillip Futures)分析师Daniel Ang称，油价在亚洲交易时段上涨后，周五稍后欧元区和美国将公布的企业调查初值有可能打压油市。

Ang表示，“我预计将出现一些逢低买盘，但我对油价能够持续上涨持怀疑态度。”

北京时间周五16:00,欧元区10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值可能预示经济进一步走疲。

另一方面，包括日本和澳洲在内亚洲股市随全球股市一道上涨，全面提振了人气，不过美元走强抑制了油价升势。

辉立期货在研究报告中称，投资者正在等待周五稍后将公布的活跃钻机数，以判断美国石油生产是否会进一步下降。