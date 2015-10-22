OPEC会议未提减产油价跌至三周低位

周三国际原油市场继续下挫，在美国官方原油库存继续大幅增加的同时，石油输出国组织（OPEC）技术会议未达成任何协议，拖累油价下行。美国NYMEX12月原油期货下跌2.4%，报45.20美元/桶，ICE布伦特12元原油期货下跌1.8%，收于47.85美元/桶，均刷新本月初以来低点。

美国能源信息署（EIA）发布的数据显示，10月16日当周美国原油库存暴增802.8万桶，远超预期的增加350万桶，与稍早API原油库存报告一致。两大原油库存数据双双大增显示出炼厂维修导致美国严重供应过剩，两地原油受打压纷纷刷新日低。不过，库欣地区的原油库存减少7.8万桶，以及汽油和精炼油库存大幅减少，遏制了油价进一步下跌。

OPEC与非OPEC石油专家技术会议于周三在维也纳召开，双方就油价下跌展开了讨论，但没有设计关于削减产出的问题，以沙特为首的OPEC海湾成员国对支撑油价毫无兴趣，将继续维持高产来捍卫自身的市场份额。委内瑞拉此前通过此次会议提振油价的希望落空，不过该国还做出了提议：OPEC应恢复以前的"价格带"机制，88美元/桶是理想目标价，并在11月再次召开一次峰会讨论该提议。后续进展投资者可适当跟进。

周三亚市早盘，原油价格小幅反弹，但在美国原油库存大增及全球供应过剩依旧明显的背景下，反弹力度料有限。稍后关注美国方面数据。

美元指数：

周三市场消息面较为稀疏，美元指数在清淡行情中上探95整数关，因受欧央行利率鸽派预期及商品货币走软的支持。今日欧洲央行将召开利率决议，市场预期德拉吉可能会对扩大QE做出暗示。投资者需重点关注，一旦欧央行决议偏鸽，将打压欧元，为美元提供继续上行时机，反之有望打压美元回落。美国数据方面，关注美国上周初请、9月成屋销售/谘商会经济领先指标等。

技术分析

美国原油：

日图：三连阴跌至50日均线下方，短期均线维持下行或增强下行压力，支持关注44.60/44.0

4小时图：维持震荡下行，下行的MA5/10打压明显

小时图：自隔夜低点温和反弹，但从K线上看动能较为疲弱

综述：油价延续颓势，操作上建议继续逢高做空，支持看向44.60/44.0，阻力46.0/47.70。

布伦特原油：

日图：布油亦维持跌势，50日均线从支持转化为阻力，随机指标维持超卖

4小时图：维持震荡下行，下行的MA5/10打压明显

小时图：自隔夜低点弱势反弹，警惕受上方均线打压重启下行

综述：布油颓势依旧，操作上建议继续逢高做空，支持看向47.0/46.0，阻力48.70/49.80。

周四关注：

英国9月零售销售

欧央行月度报告/利率决议

德拉吉新闻发布会

美国上周初请失业金人数

加拿大8月零售销售

美国8月房价指数

美国9月成屋销售

欧元区10月消费者信心指数

美国9月堪萨斯联储制造业活动指数