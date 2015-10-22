澳元惨遭股市风暴重创 谨防卡尼讲话引爆英镑

欧银决议“大兵压境”，中国市场先起波澜。中国股市周三(10月21日)午后跳水，上证指数一度暴跌逾4%，收盘创近五周来最大单日跌幅。这也引发澳元/美元走软，汇价最低触及0.7209。欧元/美元仍延续稳健走势，汇价窄幅震荡于1.1350附近。明日英国央行高官将罕见地集体登场，英镑的走势恐将牵动市场神经。

中国市场又见“滑千股”澳元遭遇飞来横祸

周四，本周市场的重头戏欧洲央行(ECB)利率决议就将上演，德拉基(Mario Draghi)的一言一行料将成为焦点。周三，中国市场却意外先起波澜，A股再现“大面积跌停”。

在经过了9月末来的连续上涨之后，中国股市逼近了前期的敏感位置3500点一线，上证指数最终顶不住压力出现崩跌。

截至收盘，上证综指下跌3.06%，收报3320.68点，创下自2015年9月15日以来的最大单日跌幅。同时，今日成交5174亿元人民币，创两个月新高，此前最大单日成交为2015年8月19日5995亿元，上个交易日为3829亿元。

市场投资者在3500点这一前期套牢盘密集区域前显然有些“信心不足”，近期的一轮上涨也累计了大量的获利盘，当回调信号出现之后，引发了获利兑现潮涌现。

技术上看，上证指数触及60日均线3430.77后回落，将之前三个交易日的涨幅尽数抹去，短线仍面临下行压力，关注3250/00附近的短线支撑。

市场分析人士看来，A股近期连续上涨，本次回调有技术上的需要。申万宏源研究所联席总监钱启敏表示，沪指在前波反弹已有相当涨势，指数接近3400-3500点面临阻力。投资者也等待机会锁住获利，这是正常的技术性修正。

国金证券分析师黄岑栋指出，“上证综指遇阻60天线(3430点)出现回落，当前点位恐缺乏吸引力。此外，创业板市盈率已经回升到90倍以上。”

对于大盘后市的走势，分析师们暂时并不认为市场的上升趋势已经扭转。国金证券分析师黄岑栋指出，目前的回调应属正常，尚无法断定本轮反弹是否已经结束。

A股的走势也波及汇市，澳元首当其冲。欧市盘中，澳元/美元震荡下行，一度触及0.7209，刷新近一周低位，逼近0.7200水平。

技术上看，澳元/美元已经跌至10月12/13日的低位0.7200关口附近，短线或将得到支撑。若跌破该位置，则将打开新的下行空间。

市场分析人士表示，日内剩余时段关注欧美股市表现，不过预计中国股市的快速承压传导至欧美股市的概率并不高。否则，澳元将面临进一步下行风险，而日元的买需也会持续增加。

法国兴业银行（Societe Generale）交易团队之前就指出，建议在该0.7240附近逢低做多，但需警惕汇价跌破0.7200-7180区域，若跌破则将改变这一交易偏好。

该行分析师进一步指出，如果澳元/美元继续反弹走强，则将于0.7380遭遇阻力，更上方关键阻力位于0.7450。

英银高官罕见“集体出动” 英镑恐有大行情？

周四金融市场好戏连台，除了欧洲央行利率决议之外，包括行长卡尼(Mark Carney)在内的英国央行(BOE)高官将集体出动，这在之前也是不多见的场景。

北京时间明天凌晨01：00，英国央行行长卡尼将发表演讲。英国央行主管金融稳定的副行长贝利(Andrew Bailey)也发表讲话。此外，北京时间下午16：20，英国央行主管货币政策的副行长康里夫(Jon Cunliffe)将在英国银行业家协会(BBA)的国际银行业会议上发表演讲。

对于卡尼的讲话，外汇交易员将关注他是否会维持先前立场，认为不论美国收紧政策与否，英国利率都可能调升。他上个月曾表示，英国加息情况会在年底左右变得更为明朗。

就在周二，英国央行货币政策委员会(MPC)委员、央行中唯一投票支持加息的麦卡弗蒂(Ian McCafferty)讲话称，央行在进行金融危机以来的首次升息时，必须避免行动滞后。

麦卡弗蒂表示，“如果央行货币政策委员会要实现逐步升息的计划，并尽可能减少对家庭和企业造成的干扰。我们需要避免落后于中性利率走势。”

当然，投资者也不要忘了北京时间16：30，英国统计局(ONS)将公布英国9月季调后零售销售月率，市场预期增长0.3%，这一数据以前经常会给英镑带来明显的冲击。

欧市盘中，英镑/美元窄幅震荡于1.5450水平附近，汇价之前连续上测1.5500关口未能站稳，投资者或将静待明日英国央行官员讲话。

在日内的分析中称，有望上破1.5410-1.5510区间。英镑/美元昨日升至日高1.5506后于北美时段跌至1.5442。总体上，汇价依然位于1.5410-1.5510区间波动。

“商品价格继续走低，可能打压英国矿业股。风险厌恶情绪将推动欧元兑英镑走高，令英镑承压。若英国数据好于预期，英镑将获得支撑。”

外汇分析师指出，如果英镑/美元反弹突破1.5658阻力位，则上述看跌预期将失效，届时目标转而指向1.5929阻力位。

更大范围图形上看，该分析师依旧认为，英镑/美元自1.7190以来的中期跌势可能已经于1.4565结束，接下来看英镑自1.4565开始的反弹是1.7190以来跌势的修正整理，还是1.3503低点以来整理格局的一部分。我们将根据汇价反弹的结构，来评估接下来阶段的走势。