安信证券：人民币未来2年或贬值10-15%

本周二（10月20日）安信证券首席经济学家高善文接受知名外媒采访时表示，在人民币加入关口货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子前，中国央行（PBOC）将倾向于保持人民币汇率稳定。人民币是否纳入SDR，不会对跨境资本流动产生根本影响。接下来的2年内，人民币或贬值10-15%。

高善文指出，进一步加快人民币汇率形成机制的市场化，放宽汇率波动区间，并逐步退出常态干预，最终实现汇率自由浮动，不仅十分必要，且十分迫切。

高善文认为，未来如果美元持续处于强势周期，那么人民币对美元的贬值压力将会越来越大，因此这项改革拖得越晚，有利的时间窗口会越少，汇率调整风险会越大。

高善文还指出，为补充市场流动性，引导利率下降，中国央行应在未来6个月内降准至少0.5-1个百分点，降息1-2次，一次25个基点。

高善文表示，目前中国潜在经济增速或略微高于7%，到2020年可能进一步降至5-5.5%。如果“十三五”时期GDP目标设在约6%，则总体上应该可实现。

高善文还指出，财政政策在重视基建政策作用的同时，应更加积极灵活地使用减税和转移支付政策，适当扩大财政赤字规模。目前建议配置本外币的现金类资产，具有稳定现金流和高杠杆的权益类资产，以及着眼于经济转型的高增长类权益资产。

此前周一（10月19日）中国国家统计局公布的数据显示，中国第三季度GDP同比增长6.9%，预估增长6.8%。