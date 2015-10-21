风云突变！欧银高官临阵改口风 欧元多头意外“嗅到战机”

中国GDP数据“安全降落”之后，市场关注的焦点转向美联储官员密集讲话和欧洲央行利率决议，市场担心欧银或意外提前祭出“扩大QE”的利器。周二(10月20日)欧市盘中，欧元/美元小幅上扬至1.1363，刷新日内高位。之前，欧洲央行管委诺亚称QE不需要进行调整，这也打压了欧元空头的信心。晚间，包括杜德利和鲍威尔在内的美联储官员的将登场讲话，美元恐面临考验。

欧银高官临阵口风突变 欧元多头“嗅到战机”

欧洲央行(ECB)本周四(10月22日)晚间就将公布利率决议，之前市场一直担心欧银或意外提前祭出“扩大QE”的利器。不过，欧银内部决策者们的论调却风向有变，这也支撑了欧元走势。

欧洲央行管理委员会委员诺亚(Christian Noyer)周一晚间表示，央行的量化宽松举措规划良好，不需要进行调整。这与之前另一位欧银管委、奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)的论调如出一辙。

诺沃特尼在讲话中指出，“需要考虑其他方法，进一步刺激仍在困难中的欧元区经济。”

欧银决议之前，内部高官的口风突变，这也引发了市场的高度关注。一家国际性银行驻伦敦的资深外汇交易员就直言。“诺亚的讲话很重要。”

该交易员指出，“确实看起来央行官员似乎试图引导市场，不要认为央行会再度宣布宽松政策。市场部位仍然偏空，欧元可能需要涨到1.1500美元轧出这些空头。”

之前，巴克莱(Barclays Capital)和高盛(Goldman Sachs)等大行本周初的预测是，欧元在周四欧洲央行会议前将走弱。如果欧洲央行有延长量化宽松的迹象，或进一步降息，都将对欧元不利。

在诺亚和诺沃特尼表态之后，欧元/美元周二震荡上行。欧市盘中，欧元/美元最高触及1.1365，刷新日内高位。

技术上看，欧元/美元测试200小时均线1.1366的阻力，MACD指标红色动能柱扩大，双线向上；布林带袋口放大；RSI(相对强弱指标)位于60，汇价短线仍有上行空间。

华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng指出，“欧元/美元将在下方55日移动均线1.1232和1.1260附近获得支撑，并可能自此迎来逢低买盘支撑。”

多头短线将测试1.1362/1.1368(200小时均线和10日均线)，但从小时图走势来看，欧元/美元包含了伴随着低流动性情况下的弱化技术结构。

从彭博公布最新的市场预期来看，大部分的经济学家预计欧洲央行将在10月按兵不动，仅有2%的受访经济学家认为德拉基本月会采取行动，而12月及以后行动的概率显然更大。

丹斯克银行(Danske)就认为，欧洲央行在本周四的会议上仍将按兵不动。不过，预计欧银会释出鸽派信息，并重申QE的规模、时长和内容是可调的。

丹斯克银行指出，此次会议或许不会提供清晰的方向性信号，而是被视为12月会议之前的“过渡会议”。在12月的会议上，欧洲央行将公布经济数据的预期更新。

FED官员再度密集登场 美元将如何“选择方向”？

欧元多头“嗅到战机”，美元则又将迎来挑战。美联储(FED)多位官员日内晚间又将登台讲话，市场将聚焦他们对于年内加息的看法。

北京时间晚间21：00，纽约联储主席杜德利(William Dudley)在“美国公债市场架构演变”会议上发言。稍后的21：15，美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)也将在该会议上发言。

除此之外，北京时间晚间23：00，美联储主席耶伦(Janet Yellen)、劳工部长佩雷兹(Thomas Perez)和劳工统计局官员Erica Groshen参加一个活动，也不排除耶伦在活动中谈及美国经济和货币政策的可能。

上周，美联储的两位理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)和布雷纳德(Lael Brainard)先后发表鸽派讲话，指出美联储应推迟收紧货币政策的步伐。

而就在周一，意大利媒体援引对于杜德利的采访称，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。

杜德利在华盛顿布鲁金斯学会会议场边表示，“过去几个月情况已经有所改变。我们确实以为可能在2015年底前升息，但金融市场动荡、全球成长表现平淡、能源价格与宏观审慎失衡，导致这个进程放缓。”

他指出，现在考虑升息仍然是为时过早。他警告称，忽略全球经济仅是疲弱增长的这个事实，是个“大错误”。

一旦鲍威尔在讲话中也表明支持美联储推迟加息的看法，这将意味着联储内部的鸽派阵营势力将空前强大，美元或面临更大的下行压力。

欧市盘中，美元指数震荡走低，汇价最低下探至94.70，刷新日内低位，并将昨日的大部分涨幅回吐。

知名技术分析大师戴若·顾比(Daryl Guppy)在最新的分析中称，美元指数走出了最为难以判断后市的对称三角形形态。这也暗示汇价一旦做出方向性选择，或将出现单边行情。

顾比在分析中指出，美元指数的周线图呈现对称三角形，三角形上边和下边构成了标准的对称形态，彰显多空双方力量均衡，对称三角形展现的是没有明确的方向。然而一旦市场找到方向，随后的价格运行速度会很快。

他表示，“和所有的三角形整理一样，三角形垂直高度被用来测量未来的涨跌目标位，美元指数的下行目标接近88.5，上行目标为102.0。根据周线图的时间周期，三角形尖端预计会在明年1月出现，这也暗示剧烈的行情会在1月底之前爆发。”

晚间，美国还将公布上周ICSC-高盛连锁店销售和9月新屋开工年化月率，其中后一数据市场预期增长1.9%，前值下滑3%，投资者可对指标予以一定的关注。