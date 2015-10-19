黄金市场情绪混杂 金价跌破200均线关注1170支撑

周一(10月19日)黄金市场连续第三个交易日下跌，上周五公布的美国经济数据的表现使得投资者们对美联储今年升息与否的预期又发生了改变。周一亚盘金价最高触及1177美元/盎司水平，午市在1172美元/盎司附近。

上周五由于此前公布的美国CPI数据和初请失业金数据表现好于预期，金价回落至1180美元/盎司下方。

数据还显示，密西根大学10月美国消费者信心指数初值升至92.1，预期89.0，9月终值为87.2。

这些数据的表现使得美元从7周低点回升，市场对美联储今年年内升息的预期也由此有所增加。

一名香港的交易员表示：“目前黄金走势紧跟美元，在上周的数据之后，美联储12月升息的可能又重新回来了。”

上周由于对美联储年内升息预期的大跌，金价一度触及3个半月高点的1190.63美元/盎司水平。

周一亚盘金价跌破了200日均线约1175美元/盎司水平。

MKS交易员Sam Laughlin表示：“关键的支撑在1170至1175美元/盎司间，跌破这一水平将跌跌向1150美元/盎司。”

此外，中国市场的表现也在对黄金起着作用。

中国国家统计局公布的数据显示，中国三季度GDP年率上升6.9%，优于市场预期的上升6.8%；季率上升1.8%，和预期持平。

数据显示，中国9月规模以上工业增加值年率上升5.7%，不及市场预期的上升6.0%及前值上升6.1%。

目前投资者对黄金的情绪有些混合，Comex期金的多头头寸在10月13日当周触及5个月高点，表明黄金市场中多头的强势。

不过上周五SPDR黄金ETF的持有量出现了两周内出现的第一次流出，总持有量再度跌回1170美元/盎司下方。