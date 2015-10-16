最新黄金、白银走势及前景分析

周四(10月15日)报告道，隔夜离岸市场上现货黄金继续反弹走高，开于1189.25/1190.25美元/盎司。在开盘后不久，金价一度反弹至1191.25/1192.25高位。但随后因公布的美国上周初请失业金和CPI数据整体符合市场预期，美元反弹走高，现货黄金扩大跌势至1174.00/1175.00低位。金价在走低后不及获得逢低买盘支撑，并最终收于1187.00/1188.00美元/盎司水平。

白银隔夜反弹走高，开于16.15/16.20美元/盎司。在开盘后不及，白银随同黄金反弹至16.17/16.22高位。但因美国经济数据向好，白银随后随同黄金跌至15.90/15.95低位，并最终收于16.14/16.19美元/盎司。

从技术面上来看，金价收高于周期性高位1187，金价过去十个交易日走高。黄金初步阻力看向1192(50%回撤位)。更远阻力位于1205(6月18日高位)。下方支撑看向1168(8月高位)。

白银收平于16.15美元/盎司。白银上方阻力位于16.24(白银最近走势的50%回撤位)，稍远阻力位于16.46(6月18日高位)。只要收高于15.71(38.2%回撤位)上方，白银短线前景偏向乐观。