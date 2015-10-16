敬告投资者！这一贵金属价格将开启绝地大反弹

尽管2015年对铂金而言是个不幸之年，因为所有的消息几乎都是利空，但目前一个指标正发出这样的信号——铂金4年来最惨烈的跌势可能即将结束。

铂金通常作为被用于汽车催化剂和珠宝首饰，过去10年来铂金价格对黄金的平均升水都在34%(273美元/盎司)，但今年这一局面被彻底改变。随着铂金价格的暴跌，10月初铂金对黄金的贴水甚至达到了228.60美元/盎司，为至少1987年来的最大贴水幅度。

盛宝银行(Saxo Bank)表示，“如此巨大的贴水意味着一个买入机会，因为这样的状况不可能持续。”

另外，据外媒对市场分析师做出的调查结果显示，多数都预计2016年铂金价格将开始反弹。

尽管投资者都喜欢购买黄金和铂金对冲风险，但黄金需求约60%来自珠宝，而铂金的工业用途更广，包括催化转换器,实验室和牙科设备。

汇丰银行(HSBC)分析师Howard Wen称，“很少有机会能够看到黄金比铂金价格高，预计明年铂金价格将超过黄金。”

今年9月曝出的德国大众柴油车排气丑闻对铂金需求造成极大的冲击，当月铂金价格重挫10%，并使得今年跌幅扩大至17%。

同时，今年10月2日铂金价格跌至982.50美元/盎司的逾6年低点，当天黄金与铂金比率触及1.26的记录高位，意味着1盎司铂金只能购买0.7924盎司黄金。

盛宝银行分析师Ole Hansen称，“铂金大跌将吸引金融交易员的兴趣，同时也会刺激铂金首饰需求。”

相比之下，华侨银行(OCBC)表示，由于美联储正准备6年来的首次加息，明年黄金价格的前景依旧堪忧。该行预计2016年四季度黄金均价将在950美元/盎司，而铂金均价将在905美元/盎司，除非今年美联储不加息。

事实上，过去两周铂金价格一直在持续上涨，本周四(10月15日)交投在1004.80美元/盎司。根据外媒的调查结果，分析师们预计明年铂金将触及1150美元/盎司，而2019年将进一步上涨1400美元/盎司。

ETF Securities LLC研究主管Mike McGlone称，“基于欧洲的汽车销售，价格趋势以及中国的铂金首饰需求，目前铂金与黄金极低的比率是不可持续的。所有的信号都在预示着铂金价格将构筑底部。”