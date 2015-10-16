CPI护驾不力初请单骑救主 人民币隔岸观火被看涨

本周美元经历一系列疲软经济数据以及美联储部分高层鸽派言论的打压已经伤痕累累，周四(10月15日)公布的CPI指数最终表现还算差强人意，而初请失业金人数上周意外再次大幅下滑，刷新了7月创造的40年低位。两大经济数据最终合力让美元指数的跌势稳定了下来。美联储仍然是目前市场上最大的不确定因素，尽管九月会议后多名联储官员积极表达支持加息的鹰派立场。但另一方面鸽派的阵营也在不断壮大。近期经济指标让美联储内部出现分歧，加息与否目前仍然举棋不定。

美联储加息预期受到巨大打击，而非美货币近期则转向看涨。人民币在周四的路透调查中也被业内人士普遍看涨。人民币自8月汇改下跌之后，一直保持稳定水平。同时能否加入SDR货币篮子最终结果即将出炉，人民币汇率改革近期成果显著。中国政府上到国家主席，下到央行官员都在近期表达了人民币不会贬值打货币战争的决心，这也让人民币汇率普遍被市场所看好。

周四纽约联储主席杜德利在参加布鲁金斯学会举行的一项活动中，做了主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”的演讲。但在预先准备好的讲稿中他并未对货币政策和经济予以置评，仅就美联储运作模式以及回归策略进行评论。杜德利表示，美联储须明确沟通其利率政策计划，但不应被条条框框束缚住手脚。不过杜德利在之后的谈话中还是表示了他的立场，他指出，“如果经济表现与我们预期一致，我将支持在今年加息。”同时杜德利表示，美联储在沟通的方面做得不够好。

欧元在昨天的美元跌势时曾经一路攀升，但在本交易日开始回吐涨幅。市场上仍然对于欧洲央行可能加码QE表示担忧。欧洲央行正在执行其量化宽松政策，而美联储正处在加息轨道上，同时欧美债市也存在巨大利差。欧元本应该是表现疲软的那一方。但目前看来，美联储近期加息预期受挫的情况让欧元得到甜头。不过今天欧洲央行管委会委员诺沃特尼的讲话让欧元市场情绪多少有些冷却。

初请刷新40年低位 美劳动力市场仍有稳定复苏迹象

据周三(10月15日)公布的一份政府报告显示，美国上周初请意外暴跌，追评1973年以来的最低水平，表明该国的就业市场依然稳健复苏。

美国劳工部(DOC)公布的数据显示，美国10月10日当周季调后初请失业金人数减少0.7万至25.5万，预期27.0万人，前值修正为26.2万人。

即便全球经济增长平淡，但稳健的国内需求仍在鼓励企业高管们维持员工数量。与此同时，过去两个月非农就业人口增长放缓，因经济景气降温促使一些雇主限制招聘新员工。

美国劳工部在今天的报告中指出，上周初请失业金人数追平今年7月触及的低位，也是1973年11月以来的最低水平。与此同时，初请人数意外下滑，亦使得上周四周均值降至1973年12月份来最低点。

数据还显示，美国10月10日季调后初请失业金人数四周均值为26.5万，前值26.725万。

美国10月3日当周季调后续请失业金人数降至215.8万，预期219.5万，前值修正为220.8万。

数据公布之后，路透社点评称，上周美国初请失业金人数大幅下降，和四周平均初请人数同时回落至42年以来最低水平，当周续请失业金人数也跌至2000年来最低水平，说明美国长期失业劳动者开始就业，整体数据表明，虽然过去两个月内就业增长曾迅速放缓，但美国劳动力市场仍然表现强劲。

CPI表现差强人意 美元止住跌势悬崖勒马

周四欧洲时段盘中，因时段内的美国CPI和初请基本符合市场预期，美元指数自时段低位94.03拉升至94.55，刷新日内低位，汇价日内反弹逾70点，日内涨幅为0.51%。现货黄金则从数据公布前的1190.90高位短线下挫逾16美元至1174.80，刷新日内低位，并再度回踩200日均线。现货白银则跌破16关口，刷新日内低位至15.90，目前再度回弹至16关口上方，交投在16.08附近。

数据显示，美国9月核心通胀率年率升至1.9%，高于预期1.8%，逼近美联储的2%的通胀目标水平。9月CPI同比0.0%，预期-0.1%。不过9月CPI环比-0.2%，降幅为1月份以来最大。

华尔街日报评美国9月CPI数据称，此次9月CPI月率录得今年1月以来的最大降幅，其主要原因在于能源价格的持续下跌9月大跌了4.7%，其中汽油零售价格更是暴跌了9%，加之美元不断走强，两项因素对整体通胀造成极大的拖累，使得美联储年内能否实现加息变得更加扑朔迷离。

美联储正在寻找通胀回归2%目标位的迹象，从而决定何时实施2006年以来的首次加息。市场分析人士指出，CPI上升主要受租金上涨的刺激。住房成本的上升可能会为物价涨幅提供支撑，对于租屋的需求依然稳健，供应受限。

数据公布后，有分析师发表评论称，强劲的就业数据和不错的通胀数据缓解市场此前的担忧，再次提升美联储加息预期，刺激投资者低位买入美元。该数据正好为金价调整提供机会，但预计回调空间有限。

周五通胀数据恐不太好看 欧银委员暗示央行或有行动

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(Jens Nowotny)周四称，有必要采取新的努力推动欧元区物价上涨，因为通胀一直未达到央行目标，甚至连扣除能源的物价也是如此。

“我认为，很明显需要另外使用其它政策工具，”他在出席华沙一个活动时指出。诺沃特尼同时还是奥地利央行的行长。

他补充称，这些工具包括结构性改革、以及刺激需求的各种措施。

欧洲央行预期今年物价涨幅为0.1%，其通胀目标为接近2%，该行在今年稍早推出每月购买600亿欧元资产计划。

欧盟统计局(Eurostat)将于周五(10月16日)公布9月通胀终值报告，早前的数据显示，9月欧元区通胀初值为负值。

美联储加息预期近期受挫 人民币享受看涨待遇

根据路透周二至周四对20位基金经理、外汇交易商及分析师的调查，人民币享受到8月初以来的首次看涨待遇。人民币周一触及8月11日意外贬值以来最高水平。自上次贬值以来，中国央行通过加紧对官方指导汇率的控制，作为稳定人民币汇率的举措之一。中国还进一步推进人民币纳入国际货币基金组织(IMF)指标货币篮子，并称通过近期的改革，距离要求的标准又近了一步。

正值投资者降低了美联储今年升息的预期，在亚洲寻求更高的收益率，尤其是在美国9月非农就业数据令人失望之后；美国9月零售销售仅微幅增长，生产者物价录得八个月来最大降幅，对美联储年内会否升息的疑虑日益加深；美联储9月的会议纪要显示，联储推迟了外界期待已久的升息，希望确保全球经济放缓不会伤及美国经济；在中国为首的全球经济放缓之际，包括美联储理事塔鲁洛在内的央行官员都反对今年升息。上述因素促使投资者解除对多数亚洲货币的空仓，这些空仓是在预期美国升息的基础上建立的。