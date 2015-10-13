国际原油价格上涨 中国进口数据依旧疲弱

国际原油价格在周二亚洲交易时段小幅走高，主要是由于市场参与者逢低吸纳导致。同时分析人士表示，中国上个月原油进口的温和增长并不令人鼓舞。

纽约商品交易所全球期货交易系统（Globex）显示，11月交货的轻质低硫原油期货价格为每桶47.44美元，上涨0.34美元。伦敦ICE欧洲期货交易所显示，11月交货的北海布伦特原油期货价格上涨0.36美元，报每桶50.22美元。

石油输出国组织公布其9月份原油平均日产量攀升至3157万桶，这一数字创三年来新高，较上月日产量上涨约10.9万桶，并高于该组织日产量3000万桶的目标。隔夜华尔街原油价格大幅下跌约5%。

持续的原油供应过剩加上全球需求放缓，特别是来自中国这一世界上最大的原油进口国的需求下降，使得国际原油价格自去年夏天以来下跌近一半。交易员正密切关注中国的贸易数据以评估原油期货的需求。

根据中国海关总署的消息，中国9月份出口较去年同期下降了3.7%（按美元计算），好于市场对此下降6.5%的预期，而今年8月份中国出口同比下降6.1%。与此同时，9月份中国进口下降20.4%，不及华尔街下降16%的预期，这让市场对于中国经济的担忧一时甚嚣尘上。

中国9月份原油进口量同比增长1.4%，达到2795万吨，并使今年前9个月原油进口量同比增长8.8%至2.4862亿吨。

能源因素（Energy Aspect）机构的石油分析师维伦德拉·乔汉（Virendra Chauhan）表示：“考虑到中国进口量出现涉及面更广且持续时间长的下降，原油进口量的增长令人印象不那么深刻”。他同时补充称，中国近几个月来进口的大部分原油可能是借油价下跌之际用以建立战略储备原油。

他表示，9月份的原油进口数据也可能受到延迟发货的影响，因为天津港8月份的大爆炸导致部分原油被发回新加坡。

菲利普期货公司能源分析师丹尼尔·昂（Daniel Ang）表示，鉴于诸如叙利亚持续爆发的冲突和中东地区原油产量扩张等不确定因素加剧，原油价格看涨势头可能只是暂时性的。

他表示：“当前的原油价格上升完全是逢低吸纳，同时市场正密切关注着美国每周原油库存以及生产数据，以判断油价未来走势”。

美国能源信息管理局预计将在周四公布原油每周库存报告。