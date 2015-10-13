银行间债市午盘续涨 一级市场需求火爆资金面仍宽

中国银行间债市周二(10月13日)早盘现券收益率续跌，中长债强势较为明显。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价为3.6150%/3.6002%，周一尾盘为3.64%/3.6375%。剩余期限近三年的国开债150217最新报价为3.1998%/3.18%，周一尾盘为3.2450%/3.22%。

中国金融期货交易所5年期国债期货主力合约TF1512早盘收报99.985元人民币，较周一结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1512收报98.290元，较周一结算价涨0.11%。

一级市场国开行新债受强力追捧，显示旺盛的配置需求未现衰减迹象；而9月贸易数据中出口虽略有改善，但进口依旧疲态不改，基本面弱势仍支撑债市。

交易员称，当前流动性宽裕，而且货币政策预期乐观，人民币汇率趋稳并有逐步转强之势，资金面无虞亦令债市走强基础仍较为扎实。

交易员并表示，国开新债需求火爆，现券3年、5年金融债收益率降幅也较明显。因为国庆长假因素，最近几周利率债特别是金融债都没什么供给，这可能也导致了沉淀下来的需求集中爆发。

国开行上午招标的五期固息增发债，除一年品种中标收益率较为平稳外，3-10年品种定位均远低于预期，整体投标倍数亦较高。

另有交易员指出，日内稍早公布的9月进出口数据对市场影响有限，虽然出口略显好转，但进口依然表现不佳，美元计价数据也一般，不过略超预期。

受益于人民币汇改后的贬值，中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口跌幅连续3个月扩大，当月衰退型贸易顺差升至历史次高。

与此同时，银行间市场周二主要回购加权利率小幅波动。交易员表示，央行公开市场逆回购与到期规模等量续做在市场预期之内，大行资金融出情况亦平稳，资金面情况较周一变化不多。公开市场逆回购滚动操作及信贷资产质押再贷款等创新货币政策工具均利好流动性，在央行呵护下，短期内资金面暂看不到趋紧压力。