【原油收盘】周五油市走势波动 美油布油本周上涨约9%

美国WTI原油11月期货周五(10月9日)收涨0.20美元，或0.40%，报49.63美元/桶，本周上涨近9%，达到11周来高位。伦敦方面，布伦特原油11月期货周五收跌0.40美元，或0.75%，报52.65美元/桶，本周上涨逾9%，创6周来最大单周涨幅。受美国下周一假期前的头寸调整影响，油价盘中走势波动较大，美国石油活跃钻井数再度下降为油价提供支撑，但获利了结操作暂时打压了油价。美国WTI原油期货价格盘中再度突破50美元关口，盘中最高触及50.92美元/桶。布伦特原油期货价格盘中上涨后小幅回落，最低触及52.47美元/桶。

基本面利好因素：

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新公布数据显示，截至10月9日当周美国石油活跃钻井数减少9座至605座，实现连续第6周减少，达到了2010年7月30日当周以来的最低水平。美国石油活跃钻井数在之前5周内共减少了61座。而美国活跃钻井总数减少14座至795座，为2002年5月以来最低。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国9月进口物价指数月率下跌0.1%，暗示该国的通胀仍然疲软。由此可见，美元持续走强和全球市场需求疲软导致进口通胀水平持续承受下行风险。同时美国近期非农数据、非制造业PMI指数及8月贸易逆差均表现疲软，也印证了美联储9月会议记录的鸽派措辞。美联储加息预期持续降温令美元走弱，为油价提供了支撑。

在宽松预期强烈，外围股市集体"暴走"、美联储升息预期降温以及外资持续买入之下，A股的走势似乎完全被笼罩在一系列利好之中。今天两市逾1900股飘红，成交量出现放大，市场资金回流明显。

美国方面周三排除了与俄罗斯在叙利亚进行军事合作的可能性，指责俄罗斯推行的策略存在“悲剧性错误”，并称这会迫使美方将军事对话限制在基本飞行安全层面。俄美双方在叙利亚问题的分歧加大或导致当地局势日益复杂，地缘政治风险溢价陡增为油价提供了支撑。同时市场分析人士指出，俄罗斯的军事介入将逼迫沙特减产，最终会推高国际油价。

美国能源信息署在报告中称，预计到2016年年中美国原油产量将一直下滑，同时预计今明两年全球石油日需求增幅将提速。EIA表示，美国9月石油日产出较前月下降12万桶，预计2015年美国原油日产出为920万桶，2016年为890万桶。其强调，到2016年年中美国原油产出将一直下滑。与此同时，EIA将2015年全球石油日需求增幅预估上调17万桶至134万桶，并将2016年全球石油日需求增幅预估上调10万桶至141万桶。

世界最大的原油产出国之一俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示，愿意与OPEC组织以及其他非OPEC产油国进行会晤，讨论近期原油市场形势。同时俄罗斯和OPEC最大产油国沙特双方准备在10月末进行双边会谈。

基本面利空因素：

石油行业消息人士周五表示，沙特阿拉伯9月维持原有产量不变，将产量维持高位，作为维护市场份额策略的一部分。沙特9月原油日产量为1022.5万桶，较8月下降月6万桶。同时，沙特9月对市场的原油日供应量为1026.0万桶，较前月增加约7万桶。

美国国会众议院261比159通过了废除美国石油出口禁令的提案，但未能争取到必须的290张票，也就不能防范总统奥巴马在未来祭出行政否决权来“掐死”该提案，使得该议案的相关措施前途未卜。如果该提案最终真能通过，或对国际油价形成一定的利空影响。

美国能源信息署最新数据显示，截至10月7日当周，美国原油库存增幅再次大于预期，为310万桶，连续第二周大幅增加，分析师预计为增加220万桶。此外汽油库存增加，精炼油库存则下降。近期两周的原油库存增幅，创下今年五月以来最大；原油产量上涨0.7%，增幅为四个月以来最大。

德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济第三季动能减弱的最新迹象。同时德国8月工业生产创一年来最大跌幅，暗示德国第三季经济动能可能已减弱。这是2014年8月以来最大跌幅。此外，欧元区10月投资者信心进一步恶化，为新兴市场放缓而担忧的投资者下调了对经济的预期。欧洲整体经济复苏形势堪忧将拖累原油需求复苏步伐。

石油输出国组织(OPEC)9月日均产量环比增长11万桶，至每日3168万桶。OPEC日均产量自去年11月开始实施高产策略以来已经提高了近150万桶。据悉9月产量的增加主要来自于伊拉克以及其他较小产量成员国,伊拉克今年9月的原油日均产量在391.2万桶，较去年同期的333.6万桶增加。此外沙特原油产量自6月触及日均1056万桶的纪录高位后一直相对稳定，并未出现显著下滑，令油市供应过剩局面难以得到有效改善。