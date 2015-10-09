受看多预期和美联储会议纪录扶助，美原油刷新2个月新高

周五(10月9日)亚欧时段国际油价继续上冲，美原油11月期货突破50美元/桶至50.58美元/桶，创7月24日以来新高，目前交投于50.19美元/桶附近，布伦特原油11月期货刷新9月2日以来新高至54.00美元/桶，目前回落至53.6美元/桶。凌晨的美联储会议交易暗示不加息、中国股市回暖及俄罗斯空袭叙利亚均支撑了油价的上涨。

美联储周五(10月9日)凌晨公布了9月份的会议纪要

，结果会议纪要内容整体偏鸽派提振了国际油价，美联储官员们对全球形势、强势美元以及通胀放缓表达了忧虑。市场对美联储年内加息的预期再度缓和。

中国股市

周五(10月9日)上涨也增加了油市看涨气氛，截止收盘，上证A股上涨39.79点，报于3183点，涨幅1.27%。

俄罗斯出兵叙利亚也为油市带来地缘政治上的风险溢价。俄罗斯空天部队9月30日开始协同叙利亚军方对叙境内的极端组织目标实施空袭。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古7日向总统普京报告说，俄空军开始行动以来已对112处“伊斯兰国”目标实施了空中打击。同日，俄罗斯里海分舰队发射26枚海基巡航导弹，成功摧毁“伊斯兰国”11处目标。这是俄罗斯海军首次参与打击该组织的行动。

“油价正在测试100日和200日移动均线，”澳新银行的资深商品策略师Mark Pervan说，“下一水准在51美元附近，我认为这个水平可能会有一些技术性操作，之后可判断能否能突破该阻力。”他还指出，季节性需求开始回升。

PIRA Energy Group周四(10月8日)称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。

国际油价本周累计涨幅有望接近11%，为8月以来最大周线涨幅。