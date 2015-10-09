欧元/美元、英镑/美元日内走势及前景分析

欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：忽略鸽派会议纪要，突破下降趋势线。欧元/美元忽略偏鸽派的欧洲央行(ECB)会议纪要触及日高1.1327，收高于1.1275。汇价确认突破下降压力线。欧洲早盘德国贸易活动急剧恶化，出口降幅创2009年以来最大，欧洲央行纪要也表达了对该地区经济和通胀的担忧。

最新的CME美联储观察数据显示美联储在10月加息25个基点的几率在美联储纪要公布后略微下降，纪要公布前，2016年3月加息的几率为43.6%，纪要公布后为42%。而按兵不动的几率从37.7%升至42.3%。12月加息几率从36.2%降至33.6%。

美联储未能提供有关何时加息的具体时间。市场保持镇定，不过市场情绪可能转向风险厌恶，因美联储信号不一。任何油价下跌的信号也将刺激市场，导致避险资产和融资货币走强。不过欧元将在风险厌恶中走强，以低油价意味着通胀下跌，需要更多宽松。

日图汇价收盘于下降压力线上方，打开重测短期阻力1.1320的大门。下降压力线在1.1252构成支撑。因缺乏重要数据，汇价日内可能位于1.1320-1.1252。只有收盘于1.1320上方才意味着自3月低位的反弹重启，将测试9月18日高点1.1460。

英镑/美元：关注英国贸易帐，挣扎于200-50日均线之间。周四(10月8日)英镑/美元在欧洲早盘升至日高1.5372后跌回至200日均线下方并延续跌势至1.5261，不过北美时段汇价再次反弹至200DMA上方。英国央行(BOE)以8：１的投票比例维持利率在0.5%不变，一致维持资产购买规模在3750亿英镑不变。英国央行目前认为在2016年春季之前通胀率将位于1%下方，比预期时间更长。英国央行行行长卡尼(Mark Carney)在北美时段表示该央行加息不会取决于美联储加息。

英国8月贸易帐赤字料收缩至100亿英镑，前值为110.82亿英镑。贸易赤字下降将导致英镑/美元突破50周均线阻力1.5380升至50日均线1.5421。不过不排除贸易赤字飙升或出口下降的可能。7月和8月PMI数据显示新项目和进口订单下降。此外，考虑到中国因素，8月市场情绪恶化。因此出口下降的可能性很高。为此，汇价可能将跌回至200日均线下方测试1.53。

从技术面上来看，汇价自1.5261反弹至200日均线1.5318上方暗示多头动能积聚，汇价升至50日均线1.5421，50周均线位于1.5380，构成阻力。但小时图收盘于其上将打开升向1.5421的大门。下行方面，跌破1.5380将跌向1.5418。200日均线将构成重要支撑，而非强劲阻力。因此下降将在200日均线附近获得支撑。