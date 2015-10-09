人民币兑美元续创两个月新高 半日成交显著放大

人民币兑美元即期周五(10月9日)盘中延续涨势，与中间价续双创近两个月新高。

美元/人民币询价系统午盘报6.3486，周四收报6.3537。美元/人民币央行中间价定为6.3493，周四中间价为6.3505。人民币兑美元即期成交额为51.58亿美元，周四半日为42亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5285，周四尾盘为6.5395。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.3452/6.3455，上一交易日尾盘报6.3402。

交易员指出，美联储会议纪要进一步削弱了该行年内加息的预期，国际美元表现偏弱，加上与离岸价格仍小幅倒挂，在岸贬值压力明显减轻，不过疲软经济基本面亦会限制人民币升值空间，短期方向仍难觅。离岸与在岸价差缩窄后，套利空间已然消失，且购汇亦有限制，结汇意愿亦不高，半日成交较周四基本持平；需观察银行15日首次缴纳风险准备金是否会对市场形成冲击。

另有交易员称，当前即期汇价保持平稳，掉期、期权也都死水微澜，市场氛围极其稳定，而且离岸价格跟上，即便没有干预力量，预计在岸市场也现有下跌空间。

中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内美元/人民币一年期掉期升水报1,225点，较周四微跌0.41%，而离岸人民币一年期掉期升水报1,730/1,750点子，小跌1.03%。

国际汇市方面，美元周五亚市开局不利，指数跌至三周低点，美联储9月会议记录为今年可能加息一事打上了更多问号，令美元再度承压。

中国外汇交易中心周五更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3495。