FOMC会议纪要 你需要关注这五点

美联储9月利率决议选择继续按兵不动，会议纪要则将在北京时间周五凌晨2点公布。在最近一个月异常疲软的非农数据公布之后，市场迫切想了解当时联储内部对于加息前景的判断和分歧究竟如何，从而判断年内加息究竟是否还能成行。

加息节点的选择

包括美联储主席耶伦在内的一些联储官员在上次FOMC中再次强调了将在年内加息。而最新的纪要有望揭示出联储内部对于这一说法的共识究竟有多大的共识。

加息不加息分歧多大

旧金山联储主席Williams 曾将9月不加息VS加息的分歧描述为“十分接近”，但是当时的票委投票结果9:1似乎并不支持这种说法，当时仅有里奇蒙德联储主席Lacker 投出了反对票。会议纪要有望给出非票委成员的看法和意见。

外部风险

在上一次的FOMC中，美联储额外的提及了全球金融和经济所带来的外部风险，并强调正在密切留意外部情况的发展。纪要将提供更多美联储对于中国及其他新兴市场风险担忧的细节。此外，联储官员对于有关中国股市和货币市场的观点也有望在纪要中得到体现。

如何看待低通胀

美联储当时表示，将在见到通胀中期有望回升到2%的情况下选择加息。然而实际的情况下是，美国的通胀已经连续40多个月脱离“目标水平”。纪要或透露美联储如何看待当下的低通胀情况。

劳动力市场

在上周五最新非农数据公布之后，本次纪要中有关劳动力复苏的观点可能会有一些过时。但是反过来看，在当时数据相对理想的情况下，美联储如何评估就业市场也有很好的对比和参考价值。