原油“复兴的奠基石”浮现？美国石油产量恐将急剧下降

隔夜国际油价大幅上扬，美国原油期货一度飙升逾4%，这也让投资者看到了原油“复兴的希望”。原油行业业内人士指出，美国石油产量恐将急剧下降，这或将为油价上涨铺平道路。

在伦敦出席石油和货币会议(Oil and Money conference)的业界代表们指出，当前全球油价太低，无力支撑美国页岩油产出，新的页岩油开发料缺少银行融资，美国石油产量恐将急剧下降。

石油公司EOG Resources的前任负责人Mark Papa在会议上表示，“我们预计美国石油生产增速将急剧放缓。下降的主因将为页岩油的新开发缺少银行融资”

Papa预计，美国石油生产本月或陷于停滞，明年初可能开始出现下降。Papa现为美国能源投资公司Riverstone Holdings LLC的合伙人之一。

由于引进新的钻探技术，释出页岩成分中的石油与天然气，直到今年美国石油产量仍以纪录最快的增速在增长，每年新增的供应量为每日100万桶左右。

美国官方数据显示，虽然包括北达科他州在内的一些大型页岩油产区石油产量迄今保持稳定，但全美石油日产量继4月份达到960万桶的高峰后，已经开始下降。

美国能源信息署 (EIA)周二在最新的一份报告中预计，明年全美石油日产量或触及约860万桶的低点。

皇家荷兰/壳牌石油集团首席执行官Ben van Beurden也认为，在油价依然偏低的情况下，美国石油生产者的再融资将产生困难，导致未来产量可能下滑。

Beurden说道：“目前产油者正在寻找新资金以求生存，不过他们在这方面可能到处碰壁。长期而言，全球产量处于低水平，有可能刺激油价上扬。”

他表示，如果价格仍长期维持低位，而且OPEC以外产油国和美国原油产量因资本支出下降而减少，则系统中将不大可能剩下太多闲置产能。

对于油价而言，美国原油产量下降显示是“天赐良机”。Beurden预计，“这可能导致油价向上飙升，进而促使美国页岩油出现新一轮产量大增，随后价格将震荡。”

不过，当油价回升到一定的水平，原油产量或将得到部分恢复。Papa称，如果美国原油期货价格回升到75美元，美国原油产量增幅将恢复到50万桶/日左右，约为过去几年创纪录增幅的一半。

“我将美国视作长期增长产油国，”他说，“如果低油价持续，那么油价调整将更加剧烈。