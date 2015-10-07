黄金步步为营轻松斩获1150 多头狂欢盛宴或才开席？

周三(10月7日)亚太时段盘尾，现货黄金扩大反弹幅度，金价上穿1150关口后，刷新两周高位至1151.90，创9月24日以来最高水平。 由于最近公布的美国经济数据表现低迷，支持投资者关于美联储(FED)将推迟升息至明年观点。白银方面，现货白银连续第四日上涨，日内白银反弹至15.95美元/盎司水平，逼近16关口。白银周二(10月6日)触及近三个半月高点16.08。

周二美国公布的数据显示，美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。

继上周非农就业报告表现疲弱之后，贸易数据显示出，美国经济对强势美元与海外市场需求放缓的脆弱程度，这可能令美联储规划将近10年来首度升息时的态度更加谨慎。

此外，国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。

美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周二表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。

从技术面上来看，CityIndex分析师Fawad Razaqzada表示，金价上行突破始于今年年初的下降通道1140/42水平，短线可能上行测试1165/70一线。

Fastmarkets Ltd分析师James Moorer表示，“从7月走势来看，黄金充分展现出了抗跌韧性，中国和印度方面温和增持黄金储备为金价提供了利好支撑。自8月以来，黄金持稳于收敛趋势线附近。这暗示黄金上方面临诸多阻力，但若美元回撤走软，黄金将迎来反弹契机，并可能大幅冲高。此外，美联储推迟加息引发大量的空头回补，这同样推动黄金走高。”

James Moorer还指出，若金价成功清除下降趋势线1153阻力，则将打开上行测试8月高位1170附近，但反弹动能将在200日均线1178阻力附近耗尽。

加拿大丰业银行在当地时间周二(10月6日)报告中表示，黄金收高于1147美元/盎司，成功上穿下降通道顶部。黄金最近低点从1072不断上移至1104高位。相对强弱指标自低位反弹，预料金价可能上行测试1170(8月高位)，短线若突破1170则选择看多。下方支撑位于1104(最近低位)。