9月28日-10月2日一周摘要：黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案”

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案””

和讯网：嘉能可股价暴跌之后被谁抄了底?

世界之声：法国财长：中国经济减速不会影响法国

新浪财经：彭博经济学家调查：84%经济学家认为12月美联储会加息

FX168：离岸汇率大幅飙升 811汇改来人民币又遇

MQL5：美国停摆搞定 十一还有哪些烦心事？

新浪财经：日银前副行长：日本经济重陷衰退 宽松势在必行

路透：中国经济仍运行在合理区间 是世界经济增长动力之源--国家统计局长

FX168：最后关头美国国会批准临时性法案 政府停摆

FORBES：美国2Q经济增长3.9%，为美联储尽早加息添底气

新浪财经：澳大利亚新总理为提振经济广开言，减税或成焦点

FX168：黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案”

MQL5：全球经济正处于大衰退前夜？





货币，汇市新闻：“大摩、美银和花旗等大行有伴了！汇丰也加入看涨欧元行列”

MQL5：“大摩、美银和花旗等大行有伴了！汇丰也加入看涨欧元行列”

路透：欧洲汇市：英镑自五个月低点小涨，受英国制造业PMI数据支撑

FX168：决策分析：风险情绪趋于稳定 商品货币“大病初愈”

和讯网：这四大货币竟“跌穿地板” 美元：怪我咯？！

FX168：机构：人民币6个月内或再度贬值 巴西资产料受此提振

凤凰网财经：IMF：全球低利率时代即将结束 警惕新兴市场天量债务

MQL5：美股也在“去杠杆” 全球资金涌入货币基金

FX168：花旗：三大理由提振美/日多头 回落即是买入良机

东方财富网：IMF拉加德：有理由对全球经济感到担忧

FX168：Kathy Lien：近期从事汇市交易需具备的两大特质

新浪财经：每日比特币：再度陷入震荡行情 不同计价略有差异

MQL5：ADP吹响美元反攻号角 内忧外患欧洲央行还能忍？

股市新闻："决定10月股市的5件大事"

理财师：决定10月股市的5件大事

华讯财经：欧美股市集体大涨 A股休市=重大利好？

新浪财经：揭秘史上最大的股市投机泡沫

路透：台湾股市：第三日收高，随国际股市续扬

腾讯财经：股市大行情惊现八大怪：什么季节最险？

MQL5：全球股市收红 2011年以来最动荡一季落幕

中金网：不用为股市惊慌的七大原因

华尔街见闻：股市之后是债市？公司债“加杠杆”风险高悬

路透：加拿大股市：跳升超过2%，本季收跌

路透：欧洲股市：大涨逾2.5%，但本季表现为2011年来最差

新浪财经：全球市场再现抛售潮 经济衰退或将拖股市入冬

新浪财经：不看好经济但看好股市

设财急送：失业率下滑盖过股市大跌影响 美国9月份消费者信心意外攀升

市场新闻：“大数据市场未来将呈现三大发展趋势”

FX168：“华尔街之狼”伊坎：市场估价过高 收益有些像海市蜃楼

新浪财经：高盛：市场已经准备好迎接美联储12月加息

中文业界站：Windows 10市场份额9月份略有增加 Windows 7仍然是老大

新浪财经：FBS外汇：非农前市场谨慎 欧元小幅上涨

新浪财经：大数据市场未来将呈现三大发展趋势

金投网：品汇国际：市场震荡趋于谨慎

华尔街日报：香港市场人民币短期拆款利率飙升

新浪财经：IMF主席拉加德：新兴市场未来可能更为动荡

华尔街见闻：高盛：被动投资者太多 市场就会失灵

新浪财经：PIP TRADE：市场情绪变化主宰市场，汇市延续震荡行情

路透：中国央行：境外央行类机构进入中国银行间外汇市场无额度限制

和讯网：新加坡燃料油价差收窄 市场交投活跃度回升

人民网：中国领跑主要新兴市场

新浪财经：FXPro：对中国的担忧让市场更加紧张

原油，贵金属一周趋势：“欧美股市涨跌互现 黄金小回原油大幅反弹”

新浪财经：原油及商品货币表现出众 静候美国非农

新浪财经：英皇金汇即发：市场预期年底前升息打压金价，黄金周三下跌至1116美元

东方财富网：俄罗斯副总理：原油价格继续低迷俄原油产量或降10%

华尔街见闻：嘉能可下一步自救：出售黄金白银期货筹集逾10亿美元

中油网：伊拉克9月原油产量同比上升 8月原油出口收入近腰斩

新华网：欧美股市涨跌互现 黄金小回原油大幅反弹

新浪财经：央行连续三个月增持黄金储备 未来还会购买更多

新浪财经：加息预期升温引起恐慌 油价双双收跌

龙讯财经:四季度黄金需求为金价上涨扬帆起航

中金网：李兴淼：黄金已经到了可以做多的时间

新浪财经：德国商业银行：黄金趋势性疲软 若欧银扩大QE或有提振

和讯网： 原油期货将带来怎样的市场放开？