9月28日-10月2日一周摘要：黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案”

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：“黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案””
和讯网：嘉能可股价暴跌之后被谁抄了底?
世界之声：法国财长：中国经济减速不会影响法国
新浪财经：彭博经济学家调查：84%经济学家认为12月美联储会加息
FX168：离岸汇率大幅飙升 811汇改来人民币又遇
MQL5：美国停摆搞定 十一还有哪些烦心事？
路透：中国经济仍运行在合理区间 是世界经济增长动力之源--国家统计局长
FX168：最后关头美国国会批准临时性法案 政府停摆
FORBES：美国2Q经济增长3.9%，为美联储尽早加息添底气
FX168：黑色星期一！嘉能可崩跌引发市场“血案”
MQL5：全球经济正处于大衰退前夜？
货币，汇市新闻：“大摩、美银和花旗等大行有伴了！汇丰也加入看涨欧元行列”
MQL5：“大摩、美银和花旗等大行有伴了！汇丰也加入看涨欧元行列”
路透：欧洲汇市：英镑自五个月低点小涨，受英国制造业PMI数据支撑
FX168：决策分析：风险情绪趋于稳定 商品货币“大病初愈”
FX168：机构：人民币6个月内或再度贬值 巴西资产料受此提振
凤凰网财经：IMF：全球低利率时代即将结束 警惕新兴市场天量债务
MQL5：美股也在“去杠杆” 全球资金涌入货币基金
FX168：花旗：三大理由提振美/日多头 回落即是买入良机
东方财富网：IMF拉加德：有理由对全球经济感到担忧
FX168：Kathy Lien：近期从事汇市交易需具备的两大特质
股市新闻："决定10月股市的5件大事"
理财师：决定10月股市的5件大事
华讯财经：欧美股市集体大涨 A股休市=重大利好？
新浪财经：揭秘史上最大的股市投机泡沫
腾讯财经：股市大行情惊现八大怪：什么季节最险？
中金网：不用为股市惊慌的七大原因
华尔街见闻：股市之后是债市？公司债“加杠杆”风险高悬
路透：欧洲股市：大涨逾2.5%，但本季表现为2011年来最差
新浪财经：不看好经济但看好股市
设财急送：失业率下滑盖过股市大跌影响 美国9月份消费者信心意外攀升
市场新闻：“大数据市场未来将呈现三大发展趋势”
FX168：“华尔街之狼”伊坎：市场估价过高 收益有些像海市蜃楼
新浪财经：高盛：市场已经准备好迎接美联储12月加息
中文业界站：Windows 10市场份额9月份略有增加 Windows 7仍然是老大
新浪财经：FBS外汇：非农前市场谨慎 欧元小幅上涨
新浪财经：大数据市场未来将呈现三大发展趋势
金投网：品汇国际：市场震荡趋于谨慎
华尔街日报：香港市场人民币短期拆款利率飙升
华尔街见闻：高盛：被动投资者太多 市场就会失灵
新浪财经：PIP TRADE：市场情绪变化主宰市场，汇市延续震荡行情
路透：中国央行：境外央行类机构进入中国银行间外汇市场无额度限制
人民网：中国领跑主要新兴市场
新浪财经：FXPro：对中国的担忧让市场更加紧张
原油，贵金属一周趋势：“欧美股市涨跌互现 黄金小回原油大幅反弹”
新浪财经：原油及商品货币表现出众 静候美国非农
新浪财经：英皇金汇即发：市场预期年底前升息打压金价，黄金周三下跌至1116美元
东方财富网：俄罗斯副总理：原油价格继续低迷俄原油产量或降10%
华尔街见闻：嘉能可下一步自救：出售黄金白银期货筹集逾10亿美元
新浪财经：加息预期升温引起恐慌 油价双双收跌
龙讯财经:四季度黄金需求为金价上涨扬帆起航
新浪财经：德国商业银行：黄金趋势性疲软 若欧银扩大QE或有提振
和讯网： 原油期货将带来怎样的市场放开？