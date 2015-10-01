美国停摆搞定 十一还有哪些烦心事？

美国国会最后时刻通过拨款法案，美国政府避免停摆。但在中国十一长假期间，全球市场上仍有不少“烦心事”需要最终结果的揭晓。美国非农、日银决议、欧美股市是其中的重中之重。

美国政府避免停摆

美国国会周三(9月30日)赶在最后期限前几个小时通过了一项临时性拨款法案，暂时避免了政府停摆。

众议院以277:151的投票结果通过了议案，相关议案需要奥巴马在午夜前签署以具有法律效应。继众议院议长博纳宣布辞职之后，民主党帮助众议院共和党人平息保守派共和党人废除计划生育经费法案的努力。

“我们都知道关闭政府始终是一个错误，“俄克拉何马州的共和党众议员汤姆?科尔在辩论中表示，“这是对美国人民最不应该做的事情。他们让我们到这里来把事情做好。”

支出措施只提供了一个临时的解决方案，让政府在12月11日之前可以有资金运转。美国白宫发言人称，奥巴马将签署国会周三通过的临时性拨款法案。日内稍早，美国参议院已78:20的压倒性投票结果通过了这项议案。

非农前景颇为乐观

美国政府正常运作，美国9月非农数据也将能如期公布。而这自然将是十一长假期间，市场最为关注的重点。而隔夜公布的“小非农”美国ADP就业似乎预示着数据向好。

ADP报告显示，美国企业9月份就业人数增加20万，预估为19万；8月份数据修正后为增加18.6万，修正前为19万。

ADP数据表明，在近期股市回落后，雇主们在招工方面并没有采取更谨慎的态度。

经济学家和策略师们在研究报告中称，ADP的9月份私营部门新增就业人数数据，与政府周五将公布非农就业人数增加约20万人的预期相符。

法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer预计，料非农就业人数报告“坚实”。巴克莱分析师Rob Martin认为，ADP数据暗示就业增长速度温和。

凯投宏观分析师Paul Ashworth表示，“我们愿意维持现有的预期，即官方非农就业人数将显示类似的增加20万人的规模。”

CRT Capital Group 分析师David Ader指出，该数据对那些已将这一预期计入非农就业人数各种模型的人没有意外。

High Frequency Economics分析师Jim O’Sullivan则表示，“与其他人不同，我们预计政府周五的非农就业人数报告将因‘技术性原因’疲软。就像8月份那样，9月份非农新增就业人数初值往往被报低，然后会向上修正。”

美元指数近期持续横盘于95.40上方，若非农数据如预期般乐观，则将借此展开上行行情。

而从更为宏观的角度来看，北欧联合银行(Nordea)分析师认为，在2007年，影响利率的因素是信贷市场危机，而在现在，利率政策的决定权开始转向美元汇率水平。中国也加入进来成为目前最主要的风险决定因素，成为美联储决定是否加息的考量之一，也决定着美元的走势。

日本央行定时炸弹

日本央行(BOJ)10月份将有两次货币政策例会，除了10月底的那次，另外一次在10月6-7日，也就是在国内“十一”长假期间，有机构警告称，不排除日本央行在这次会议上“放水”的可能性。

因美联储(FED)没有加息，且全球市场动荡加剧，日元兑美元在最近两个月表现出色。但假如日本央行(BOJ)意外提前“放水”，则日元短线恐遭遇重大挫折。

日本央行将在下周的政策评估中对一系列数据进行详细分析，包括定于周四公布的关键短观调查，以及周五的家庭支出数据。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京的首席经济学家Kazuhiko Ogata表示，日本8月份工业产出意外下滑以及零售销售数据对日本第三季度GDP增长构成风险。

Ogata称，目前预计日本央行在10月30日放松政策，而不是2016年1月。但也不排除10月6-7会议上意外采取行动的可能性，尤其在周二日经225指数跌破17,000点之际。

Ogata表示，工业产出下滑归因于外部需求下降；弱于预期的零售销售数据显示私人消费停滞。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Marcel Thieliant在一份研究报告中表示，日本第三季度工业产出环比萎缩1%左右，与二季度萎缩幅度类似。因此，本季度GDP萎缩几成定局。

Thieliant指出，“经济数据证实经济复苏已经停滞。我们坚持此前的观点，即日本央行10月将扩大资产购买规模。”

全球股票市场表现

美国股市周三(9月30日)创出三周最大涨幅，欧洲股市和新兴市场股市联袂上涨，基准股指收复了四年来最差一个季度的部分跌幅。

大宗商品市场也有所企稳。铜价飙升，收复了部分失地。油价则创出2009年以来均价最低的一个季度。

三季度的三个月中，全球股市市值蒸发11万亿美元。在大宗商品市场跌跌不休、中国经济增长放慢以及新兴市场资产外逃的影响下，高风险资产第三季度遭到抛售。

National Alliance Capital Markets的国际固定收益负责人Andrew Brenner表示，“这是2011年以来最差的一个季度。如果股市整个季度表现非常好，他们会卖出股票买进债券，但今天并非这样的情况。我认为，这对股市明天开盘如何或者周五非农就业数据公布后会怎样表现毫无指向性意义。”

中国股市已经进入十一长假。而欧美股市未来五个交易日的表现或对节后的中国股市构成部分传导。现在，市场想弄明白的是：德国大众、嘉能可之类的突发性事件，其对市场的影响究竟会有多大程度，能延续多久？

总之，在中国十一长假期间，全球市场仍有不少“烦心事”。投资者需拭目以待，互祝好运！