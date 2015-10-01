【原油收盘】油价周三涨跌不一 第三季度跌幅均达到24%

美国WTI原油11月期货周三(9月30日)收跌0.14美元，或0.31%，报45.09美元/桶，本月下滑约8%。伦敦方面，布伦特原油11月期货周三收涨0.14美元，或0.29%，报48.37美元/桶，9月下滑约10%。美国上周原油库存大幅增加令油价承压，但美国东海岸油气设施遭受飓风威胁以及叙利亚局势升级一定程度上抵消了这一利空，造成油价今日涨跌不一。美国WTI原油期货价格盘中最低触及44.68美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中最高触及49美元/桶，第三季度累计跌幅均达到约24%。

基本面利好因素：

俄罗斯今日对叙利亚境内的伊斯兰国(IS)武装分子目标发动了空袭，叙利亚内战升级恐令中东局势愈加复杂。中东局势与国际油价有着密切的关系，叙利亚局势复杂化或影响周边区域的原油运输和生产，为油价提供部分支撑。

美国国家飓风中心今日表示，周二下午在巴哈马以东形成的热带风暴“华金”(Joaquin)已经在周三(9月30日)早晨升级为了一级飓风，预计在未来两天飓风将额外加强。华金可能在本周末袭击新泽西，构成飓风珊迪(Sandy)以来的最大威胁，届时恐影响美国重要的汽油期货和超低硫柴油期货交割地——纽约港。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布数据显示，截至9月25日当周美国石油活跃钻井数减少4座至640座，实现连续第四周减少，为7月以来最低水平。数据同时显示，美国本周活跃钻井总数减少4座至838座。数据公布后，美国WTI原油和布伦特原油价格盘中震荡走势开始趋缓，并开始小幅上扬。

各大对冲基金在今年7月和8月间大幅增持了原油空头头寸，令当时的空头头寸规模达到了罕见高位。不过，目前的空头仓位已有所下降，缓和了第三季度的原油卖压。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至9月15日的一周，各大对冲基金完成了大量美国WTI原油空头期货和期权合约的平仓操作，减持原油空头头寸规模达到1450万桶，并于过去5周完成了逾5200万桶原油空头头寸的减持操作。此外，美国WTI原油空头头寸规模已从8月中旬峰值1.63亿桶下降了近三分之一至1.11亿桶。

中国海关官方数据显示，8月原油进口总量为2659万吨，相当于日均626万桶。该数据较7月的3071万吨下降了13.4%，不过中国7月原油进口量录得纪录高位，因此适当回调仍属正常。中国8月原油进口量较去年同期上升了5.6%。值得关注的是，中国今年头8个月的原油进口总量同比上升了9.8%，去年同期进口总量为2.2067亿桶，或日均663万桶。

美国能源信息署公布美国上半年原油产量统计数据，虽然页岩油开采效率得到提升，但在采用了全新的调查统计方法后，EIA将今年1月至5月的实际日均产量数据下修了4万至13万桶不等，美国6月原油日均产量为930万桶，较5月下降10万桶。

基本面利空因素：

美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至9月25日当周美国原油库存增幅大于预期，为395.5万桶，预测值为增加100万桶。汽油库存增长325.4万桶，预测值为下降4万桶。此外，精炼厂日均产出下降24.1万桶，利用率下降1.1%，至89.8%。库存大幅增加将令油价承压。

石油输出国组织(OPEC)9月日均产量环比增长11万桶，至每日3168万桶。OPEC日均产量自去年11月开始实施高产策略以来已经提高了近150万桶。据悉9月产量的增加主要来自于伊拉克以及其他较小产量成员国,伊拉克今年9月的原油日均产量在391.2万桶，较去年同期的333.6万桶增加。此外沙特原油产量自6月触及日均1056万桶的纪录高位后一直相对稳定，并未出现显著下滑，令油市供应过剩局面难以得到有效改善。

美国自动化数据处理公司周三公布的数据显示，美国9月ADP就业人数增加20万人，高于预期的增长19.4万人。同时美国9月消费者信心也意外攀升，7月大城市房价持续增长。近期经济数据显示美国经济复苏仍然强劲，这也为美元涨势提供了稳定支撑。此外，美国上周初请失业金人数持稳于近期的低位，说明稳定的就业市场将支撑美国经济增长。而美联储(FED)主席耶伦近日的鹰派言论和美联储三号人物纽约联储主席杜德利的讲话也提振了美元，10月加息预期持续升温，美元走强将令原油等大宗商品价格承压。

据周三公布的初值数据显示，欧元区9月物价较上年同期下跌，为六个月首见，凸显出大宗商品价格大跌之际通缩风险挥之不去。而德国9月失业人数意外上升，显示欧洲最大的经济体也未能免受新兴市场经济增速放缓的风险。

俄罗斯自然资源和环境部第一副部长Denis Khramov周二表示，俄罗斯2015年原油产量将实现同比小幅上升，至5.26亿吨，或日均1056万桶。这将令俄罗斯今年的原油产量较去年提高了近100万吨，不过依然低于原先预期的5.305亿吨。目前看来，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)均没有呈现出减产的意图。

最新数据显示，中国1至8月规模以上工业企业利润大幅下滑1.9%，同时中国8月规模以上工业企业利润同比下降8.8%，或加大全球通缩风险，令亚洲经济放缓担忧继续升温。而日本8月全国消费者物价指数(CPI)也仅与7月持平，表现令市场失望。同时财新中国制造业PMI初值创六年半新低，数据加剧了投资者对亚洲经济放缓的担忧，令油价承压。