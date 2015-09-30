欧元/美元9月30日技术分析

周三（9月30日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1250附近水平徘徊。

目前对欧元/美元的偏好继续维持中性，但仍存下跌风险。如果汇价跌破1.1104支撑位，则将重启自1.1713以来的跌势，下一目标指向1.0807支撑位。

正如此前所提到的，欧元/美元自1.0461以来的整体修正涨势已经于1.1713筑顶结束，原本更上方目标指向1.1810，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位。若汇价跌破1.0807，则将为进一步跌向1.0461铺平道路。

而上行方面，如果欧元/美元突破1.1459阻力位，则将触发新一轮涨势，目标转而指向1.1713阻力位。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体

偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新低位。