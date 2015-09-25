中国季节性需求强劲支撑 国际油价短期"反弹"或可期

周五(9月25日)欧市早盘，国际原油价格上涨，因中国季节性需求强劲盖过了日本消费者数据疲弱的影响，但分析师表示，全球经济趋缓的前景意味着未来数月油价可能仍将处在低位。

中国8月末商业原油库存较上个月下降0.1%，8月末成品油库存较上个月则下降7.8%，暗示一连两月降价后需求旺盛。沿海捕鱼期到来及收割季临近也提振了需求。

日本核心消费者物价指数(CPI)同比下降，这是两年多前日本央行部署大规模刺激计划以来的首次，令人质疑仅靠大规模印钞是否能推升通胀率至2%的目标水平。

汇丰银行在今天的一份报告中称，市场过于关注中国经济趋缓，警告称许多发达经济体也步履蹒跚。

“结果证明，发达市场的进口与乐观的国内需求数据显示的相差甚远，因此不要仅"指责"中国，”汇丰银行周五表示。

油价在8月末上涨逾25%，因活跃钻机数量减少，以及美国原油库存下降，这暗示北美市场供应收紧。

由于俄罗斯和中东等地的高产量，全球范围的供应过剩依然存在，分析师预计每日过剩250万桶左右。然而，需求在放缓，油价自9月初回落了10%，因为需求前景与经济增长同时减弱。

北京时间15时32分，布伦特原油期货价格上涨0.77%，报48.53美元/桶；美国原油期货价格上涨1.22%，报45.44 美元/桶。