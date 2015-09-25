重大意外！“带病”耶伦鹰派言论刺激美元飙升

美联储主席耶伦北京时间周五早间意外发表鹰派的言论，美元多头因此备受鼓舞，美元兑几乎所有16种国际主要交易对手的汇率全线上扬。耶伦表示，她预期只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，美联储将于今年稍晚开始加息。她特别警告称，加息最好不要拖得太久。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)相对乐观的言论可能令一些投资者感到相当意外；他们将上周美联储的决定视为政策紧缩不再迫近并且可能延至明年的信号。

受耶伦言论刺激，周五(9月25日)亚市早盘美元指数反弹至96.25，此前曾下滑至95.46。美元/日元上涨至120.27，耶伦讲话前曾探低至119.21。欧元/美元下滑至1.1179，从接近1.1300水平处撤离。此外，美国短期利率期货下跌，美国股指期货转升。

耶伦周四在马萨诸塞州阿默斯特演讲时表示：“随着劳动力市场进一步好转且通胀返回我们2%的目标，我预计在今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间而且在之后继续逐步上调短期利率可能将合适之举。”

据上周四发布的声明，金融市场动荡、全球经济增速放缓、对通胀前景的怀疑，促使美联储推迟了2006年以来的首度加息。耶伦在会后新闻发布会上表示，鉴于国外的不确定性加剧，通胀预期略微弱化，委员会判断，等待更多证据是合适的。

美联储所青睐的价格压力指标7月份同比上涨0.3%，自2008年4月份以来一直低于其2%的目标。

Federated Investors的全球固定收益部主管Ihab Salib说谈及上周美联储决议时说道：“市场充斥着各种不确定性，另外，本来有机会给投资者一颗定心丸的美联储又给市场带来进一步的不确定性。”

但耶伦在最新的讲话中表示，她以及联储其他决策者并不认为全球经济与金融市场的进展，将对美联储政策产生重大影响。这样的信息，再加上耶伦认为近期通胀偏弱可能属于暂时性的观点，可能令部分投资者感到意外，他们将美联储上周的决定视为政策紧缩不再迫切并且可能延至明年的信号。

面对耶伦上周讲话所体现的谨慎态度，投资者抱怨各种信息指向不一，并基于期货市场将对美联储加息时点的预期从12月份推后至明年3月份。但耶伦表示，加息最好不要拖得太久。

有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath表示，耶伦的讲话警告9月暂缓加息并不意味着美联储会无限期推迟；耶伦强调了过度推迟加息的风险。Hilsenrath并表示，耶伦的核心观点是通胀压力将于未来几年内开始积聚。

三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)首席经济学家Etsuko Yamashita表示：“因耶伦再次强调并明确表态称今年将加息，证实了加息时机，美元受到追捧。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中写道：“相较于FOMC会后的市场反应，这些言论还算比较强硬，并在亚洲时段盘初支撑美元。我们认为市场尚未完全消化美联储在第四季收紧政策的预期，随着市场看法与我们的观点接近，美元仍有继续上升的空间。我们继续做多美元/日元和美元/加元。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)的高级经济学家Avery Shenfeld发布研报称，耶伦“显然希望开始加息而非坐等通胀现身。”耶伦认为通胀近期大部分下行是临时性因素造成的。Shenfeld认为，耶伦表态比市场对上周联邦公开市场委员会(FOMC)声明的解读更加鹰派。

有报导称，因为身体出现不适，耶伦在发表长达近一小时的讲话后突然中止演说。

美联储发言人Michelle Smith在声明中称，美联储主席耶伦在宣读长篇演讲稿末段时候感到脱水，但之后感觉良好。

据路透报导称，美联储主席耶伦周四在马萨诸塞大学演讲时咳嗽，数次中断演讲，在结束演讲后接受了医疗看护。耶伦演讲约一小时后，似乎有点不在状态，几次中断演讲，后来她突然说：“我想就到此结束吧。”

周五晚间，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)将参加有关“货币政策新方向”的讨论。

与美联储明确的加息倾向相比，欧洲央行(ECB)仍可能放宽货币政策，这令欧元/美元面临下行压力。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)本周寻求淡化立即扩大量化宽松(QE)的可能性，需要更多时间来判断是否需要进一步货币刺激。

但从贝莱德(BlackRock)到太平洋投资管理公司(PIMCO)的基金经理们周四表示，随着通胀前景疲软，欧洲央行很可能会扩大其购债计划。

欧洲央行在9月3日对其当前计划进行调整，把能够购买的单个债券比例自25%上调至33%，而且德拉基向记者们表示，刺激将持续到2016年9月底，必要时会延后。

美国政府又要关门？

除了央行政策前景，美国政坛争斗也吸引力投资者的目光。美国联邦预算专家Stan Collender日前表示，本月底美国政府关门的几率已经飙升至75%。如果政府最终关门，则将是政府两年来的第二次关门。

Collender目前预测美国政府关门的几率已经自上周的67%攀升至75%，他将这种局面归咎于共和党日益升级的“内斗”。Collender同时供职于众议院和参议院的预算委员会。

假如美国国会无法通过支出法案以令政府获得运转资金，则美国联邦政府将在10月1日被迫关门。上次美国政府停摆是在2013年10月1日，2013年10月16日结束关门。

美国党派之间关于财政的争论几乎像时钟一样有规律地再次加剧，这种现象向上可以追溯至2011年的债务上限之争，当时的争论导致了美国的评级被首次下调。

高盛(Goldman Sachs)驻华盛顿的经济学家Alec Phillips估计，如果美国政府今年关门，关门每持续一周，经济增速可能会下降0.2个百分点，主要是由于联邦政府员工放假没有产出所致。Phillips还指出了政府开支减少、商品和服务采购推迟以及对企业和消费者信心的冲击。

他预计，美国还可能在11月触及债务上限，财政部到12月初会耗尽所有避免触及举债上限的选项。

SG Americas Securities LLC驻纽约利率销售策略师Omair Sharif表示：“政府关门、需要上调举债上限可能会恰巧碰上美联储会议。关门本身真的不那么令人担忧，举债上限是一个大得多得多的问题。”

美国财长雅各布·卢(Jacob J. Lew)9月10日曾警告国会，美国联邦政府将在10月底过后无力偿还债务并偿付政府支出，希望国会尽快上调债务上限。卢当天在致国会议员一封信中写道，财政部接近用光所有非常规手段，亟需国会调高债务上限。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)日前表示，假如政府再次关门，美国经济将受到影响。