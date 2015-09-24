比特币可用来缴税？ 或许没那么容易

比特币价格周四(9月24日)亚盘震荡交投，短线再度陷入宽幅震荡格局。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日持续震荡于228.50-231.50区间，本交易日亚盘虽一度走高但最终仍回落，总体震荡行情未改。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日震荡交投于205.50-208.00，且在区间内略趋下行。本交易日亚盘震荡反弹，不过仍陷于该区间之内。

火币网公布的报价显示，比特币/人民币昨日一度蹿高至1510水平，但此后快速回落。本交易日亚盘围绕1495展开交投，震荡行情延续。

行业方面，外媒报道称，新罕布什尔州的立法小组委员会已建议该州的众议院扼杀一项法案。该法案试图允许公民使用比特币进行缴税。

州议员Eric Schleien今年早些时候提出法案，呼吁新罕布什尔州财政部通过第三方服务接受比特币。通过清算后，财政部收到的依然是美元。

立法委员会对此进行辩论，并将该法案评定为“不合格的立法”。如果这项决定得到了众议院的确认，那么该法案将被搁置。

财政部Bill Dwyer作证指出，“我们需要的是能够支付的货币（联邦基金等），而比特币是一种商品。它需要在进行清算的状态下，才能用于支付这些账单。”

不过，最后的决定尚未做出。该立法小组委员会将于10月14日召开会议，投票决定出最后的建议，然后再移交给众议院进行最终的投票。