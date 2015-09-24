欧元空头被德拉基“吓懵” 耶伦或透露加息玄机？

原本市场人士猜测欧洲央行行长德拉基会成为欧元空头的“帮凶”，但他的言论令投资者感到惊讶，德拉基称需要更多时间来判断是否需要进一步的货币刺激，这刺激欧元周三全线反弹。周四美联储主席耶伦将就通胀和货币政策发表演讲，针对美联储年内加息的问题，耶伦演讲可能会透露玄机。

德拉基(Mario Draghi)周三(9月23日)加入其他决策者的行列敦促在扩大宽松政策方面谨慎行事，他在布鲁塞尔向欧洲议会表示，欧洲央行(ECB)的购债计划“有充足的内置弹性”。

他表示，该行准备好行动，但需要更多时间来决定新兴市场放缓到底是暂时性的，还是永久性的；也需要更多时间来评估商品价格下滑和近期金融市场动荡背后的原因。

德拉基指出，尽管欧洲的通胀和经济增长前景因为新兴市场放缓而有所上升，但该央行需要更多时间才能决定是否采取新行动。

德拉基对欧洲议会经济与货币事务委员会的讲话带动欧元全线反弹。德拉基讲话后，欧元/美元一度升逾1.1200，脱离周三盘中低点1.1105。欧元/美元周三纽约尾盘上涨0.58%，报1.1185，周四亚市早盘报1.1184。

欧元/日元隔夜自两周低位133.18升至134.52；欧元/英镑也一度触及一周高位0.7374。

分析师指出，美联储(FED)上周维持利率不变后，其他主要央行采取更多行动的压力增大；因此德拉基的讲话让欧元空头感到失望。

Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza指出，欧洲央行真的是不急于追加刺激措施。

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)在伦敦的外汇策略主管Jeremy Stretch谈到德拉基讲话时表示：“听起来似乎他不急于延长政策或寻求更激进的基调；在过去两个交易日中，走势趋向于欧元/美元空头；如今只是略有反弹。”

澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Joseph Capurso表示：“假如欧元/美元当前涨势延续，重新测试8月高点1.1714，则德拉基可能口头打压欧元。但就目前而言，欧元/美元有进一步上行压力。我们预计至少在几周内不会再度测试8月高点。”

德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)周三也发表讲话，他的讲话中延续了德国官员惯常的鹰派态度，认为量化宽松只应在必要的情况下施行，而不应无限期延续。

美元指数周三尾盘跌0.05%，报96.23，脱离稍早触及的两周半高位96.55。因欧洲央行和美联储的货币政策前景迥异，美元本周稍早走强。

耶伦本周演讲或可透露加息玄机

不再受会前禁言期限制，美联储官员本周纷纷表达自己的观点，美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四在马萨诸塞州发表的讲话尤为重要。耶伦的言论定于北京时间周五05:00出炉。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一指出，仍预期美联储在今年稍晚加息。洛克哈特并表示，10月会议上可能加息，行动与否取决于会前的时间是否足以评估近期波动性的影响。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一表示，在保持超低借贷成本七年后，美联储开始收紧货币政策的“理由很充分”。布拉德反对上周四美联储维持近零利率不变。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六表示，美国仍可能在2015年加息。

Forex.com资深技术分析师Matt Weller表示：“在市场对美联储上周维持利率不变的决定过度反应之后，美联储官员们试图引导市场重新回到12加息的预期上来。”

市场目前正在等待美联储主席耶伦本人发声，她定于周四在马萨诸塞州阿默斯特发表有关“通胀动态与货币政策”的演讲。耶伦面临同僚以及全球投资者越来越大的压力，要求阐明美联储的政策方向以及决策过程。

耶伦在上周会后的新闻发布会上表示，假如经济增长符合预期，今年加息就是委员会评估结果的良好摘要，同时拒绝透露她自己的预测。美联储主席耶伦提及了一系列美国以外的影响因素，包括中国经济增速放缓、全球市场动荡等。

分析师指出，如果她在马萨诸塞大学的演讲中更加明确她个人对经济的看法以及首次加息的合适时机，那么这对市场将是一个强力信号。

Wrightson ICAP LLC在新泽西州泽西城的首席经济学家Lou Crandall表示，耶伦现在不得不开始做铺垫，“他们不想让市场感到意外，这意味着他们不得不在他们能够确定之前就列出他们的行动路线，他们的沟通工作一团糟”。

FOMC今年还剩两次会议。据联邦基金期货交易情况显示，投资者认为10月份首次加息的可能性只有20%左右，而12月份加息的可能性低于50%。

荷兰国家集团(ING)分析师James Knightley在一份研究报告中指出： “在市场对美联储声明及会后记者会所传递的信息做温和解读后，美联储官员的讲话显得更重要，这可以影响对美联储的加息预期，我们仍认为有较充分的理由预期10月加息。”

美联储主席耶伦在上周新闻发布会上的言论总体而言相当鸽派，并强调了当前影响加息决定的两大障碍——通胀过低以及国际形势动荡不安。

她认为通胀低迷的原因并非美国经济有问题，而是受到全球情势发展的影响，近期油价进一步下滑以及美元升值，将导致相关压低通胀的因素需要更长的时间才会消退，预计未来几个月通胀将保持相当低的水准，而市场通胀指标也暗指通胀预期下滑。

根路透周二发布的最新调查结果显示，美联储继上周维持利率不变后，最有可能在12月启动加息。分析师认为美联储12月加息的几率为60%。

尽管在美联储9月会议前仅有略超半数的受访分析师预计美联储维持利率不变，但预测人士对美联储这样做是否正确存在不同看法。有40位经济学家认为美联储这样做是正确的，而另外41位则持反对意见。

渣打银行(Standard Chartered)分析师Thomas Costerg认为，“美联储有可能在过长时间里维持了过低利率，目前金融环境变得过于宽松，有可能助长资产泡沫。”

“债券大王”格罗斯(Bill Gross)表示，美联储需要加息，越快越好，用短期市场的损失换取长期的稳定和更加健康的金融体系。

摩根大通(JPMorgan Chase)经济学家Michael Feroli在一份报告中表示，美联储主席耶伦将于周四在马萨诸塞大学发表演讲，届时她将澄清被市场糟糕接受的信息。耶伦的讲话将把上周的利率决策形容美联储购买“一点保险”。

曾任职美联储的Roberto Perli说道：“我会认为她将尝试以某种方式澄清一些事实，因为他们不可能意识不到存在的问题。”他现在是Cornerstone Macro的合伙人。

美元大势已去？

近期全球金融市场动荡给世界经济增长前景蒙上一层阴影，导致美元长达九个月的涨势“戛然而止”。美联储上周暂时维持利率不变的决定，导致看多美元的基础遭受进一步削弱。

过去两周，摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America Corp.)、花旗(Citigroup Inc.)等华尔街大行纷纷下调美元兑欧元汇率预期。

跟踪美元兑六种主要货币汇率走势的洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc.)美元指数的预估中值也已降至3月来最低水准。美元指数本季度以来累计上涨0.9%，远低于2.5%的预估涨幅。

花旗集团驻纽约的十国集团(G10)货币策略全球主管Steven Englander说道：“上周以来，‘举手投降’之意渐渐显现。如今投资者谈论更多的是当前的市况及其成因，而非眼前的最佳买卖标的。”

花旗和大摩已将欧元/美元汇率年底预估分别自1.07和1.05上调至1.13。美银则将其预估上调5%至1.05，该机构并表示，假如美联储年内不加息，欧元/美元汇率至少可能涨至1.15。

据管理着1万亿美元资产的Amundi Asset Management称，除非美联储在接下来的几个月里不止一次加息，否则美元兑欧元和日元汇率不大可能走高。

Amundi驻伦敦外汇管理主管James Kwok表示，美联储近10年来首次加息因素已在美元汇率中得到了体现。按照经合组织(OECD)购买力平价指标计算，美元相对欧元和日元分别被高估了大约14%和12%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，触及去年7月底以来最低水准。9月15日当周，美元净多仓降至209.7亿美元，此前一周为220.7亿美元；这是美元净多仓连续第四周低于300亿美元。