黄金一重大利好来袭！印度四季度需求将飞升

眼下黄金市场即将步入今年的最后一个季度，届时印度将迎来众多季节性节日。不少行业内人士预计，今年四季度印度的黄金需求将攀升至2012年来的最高水平，这将进一步暗示低廉的金价正在刺激亚洲黄金买盘的复苏。

今年7月国际金价曾跌至逾5年来最低水平，刺激了亚洲实物金需求升温。而8月人民币大幅贬值以及股市的剧烈震荡也在一定程度上助推了黄金的买盘需求。

通常而言，印度的黄金需求往往会在四季度达到高峰，因为民众会在节日期间以黄金作为礼物。印度四季度首个节日将在9月末正式开始，随后是11月的婚季。

据瑞士海关数据显示，今年8月瑞士出口至印度的黄金规模在66.9吨，较7月的66.2吨增加。同时，瑞士向中国大陆进口的黄金规模跳增49%，至17吨；而向中国香港出口的黄金规模更是翻了一倍有余，达到36.2吨。

Bamalwa指出，“今年9月印度黄金进口可能从7月的89吨升至120吨，四季度进口累计可能达到250吨。”

珠宝商Titan Co首席执行官C.K. Venkataraman表示，“我们对节日的需求很有信心，当前的价格足以吸引消费者。”

Bamalwa补充道，“印度约有60%的黄金需求来自农村地区，这也人的主要经济来源是耕种。尽管今年印度雨季较平时少14%,但由于农夫们已增加了种植，因此农村地区的黄金需求不会受到影响。”