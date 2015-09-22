法国兴业银行：英镑射击之星露脸 空方目标指何处？

因有英国央行(BOE)中期政策紧缩预期“撑腰”，数月来，英镑表现相对坚挺。也有坚定看好汇价的业内人士警告称，英镑交易员如果误以为持宽松立场的美联储将促使英国央行推迟加息，则将付出沉重代价。

不过法国兴业银行(SocGen)日前指出，英镑/日元上月在196/200一线构筑了关键的空头吞噬形态，汇价下行目标至少将指向180.00。

法兴在市场研报中指出：

交叉盘已触及数十年来的关键阻力水平，紧随其后的多半是持续的调整。汇价目前直面187.80/188.00阻力，该位也是6月高点结束涨势的50%回撤位。

日线上的射击之星彰显了回调风险，日线RSI(相对强弱指标)也接近阻力，并暗示后续上行空间有限。

因此，英镑/日元将首先朝184.30调整，180/175将形成狭长的下跌延续通道。

根据彭博汇编的数据，法兴的观点获得了“大多数认同”——受访的经济学家普遍预期，年底前英镑将小幅下跌。

而在美联储(FED)上周决定按兵不动之后，期货市场交易员现又预计，英国央行直到2016年末才会启动加息。利率上升往往会推高本币汇率，因为这会提高金融资产的吸引力，这也是英镑先前持续反弹的动力来源。

也正因如此，英镑/美元今年呈拉锯走势，英镑/日元同样如此，投资者和交易员难以明确当英国央行行长卡尼为首的官员将于何时加息。美联储自2006年以来的首次加息时机很重要的，因为长期维持超低利率环境的英国央行，将从中获得跟进加息的信心。

巴克莱(Barclays)经济学家Fabrice Montagne推迟了英国央行加息时间预期。他指出，“推迟加息是因为市场波动加剧和全球不确定性，并且考虑到其它央行变得更为鸽派或延后加息。更重要的是，鉴于其它央行要么延后加息或准备宣布新的宽松措施，我们相信英国央行也将会倾向于延后加息。”