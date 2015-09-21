黄金“涨”声响起！聚焦本周Fed官员“口水战”

国际现货黄金周一(9月21日)亚市盘初微幅下跌至1138美元附近。上周五因美联储维持利率不变引发市场对全球经济前景的担忧，欧美股市双双下挫，金价一度刷新1141.50美元的近三周高位，终结了此前的三周连跌。与此同时，上周末美联储几位决策官员对加息前景出现了严重分歧，目前市场普遍预测下一个加息的可能时间点在今年12月。

在上周经历了美国经济数据和美联储FOMC会议的几重考验后，本周市场面临的是数据相对比较清淡的一周，这也给了黄金市场消化上周美联储决议时间。然而，本周仍有数位重磅美联储官员将发表讲话，投资者料从他们的话语中仔细揣摩，以期寻找美联储加息时机的蛛丝马迹。

欧美股市“歇菜” 黄金突破1140创三周高位

因上周美联储决定维持利率不变，令投资者担心全球经济前景，且拖累发达经济体的股市下挫，金价上周五(9月18日)刷新1141.50美元/盎司的近三周高位上升至近三周高位，并结束之前连续三周的跌势。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

上周五美国三大股指均跌超过1%，CBOE波动率指数跳涨升5.4%，至22.28，高于20的长期均值；欧洲方面，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.9%，德股DAX指数劲跌3.06%，英股富时100指数收低1.34%，法股CAC指数挫跌2.56%。

最新调查显示，在美联储维持利率不变的决议公布后，华尔街多数顶级银行目前预测，美联储将会在12月开始升息。

凯投宏观(Capital Economics)在报告中称，“美联储推迟升息将可能加剧投资者对全球经济体质的担忧，而不是使投资者感到安慰，令黄金成为少数从美联储决定得益的资产之一。”

麦格理分析师Matthew Turner表示，“对美联储对其升息周期似乎失去一些信心的认知为金市提供进一步支撑。但我们仍预计，美联储将在12月升息，因此金价的涨势受限。”

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele称，“美联储越是推迟开始升息，金价越是疲弱的势态将推向明年，因此我们看空黄金，主要因为预期投资者需求下降。”

Fed决策官员意见严重分歧 聚焦本周密集喊话

尽管上周四(9月17日)美联储再次推迟升息的决定接近一致通过，且只有一位反对者，但圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)称，在委员们讨论究竟是全球不确定性，还是美国经济持续走强更需要关注时，会场“压力紧绷”。

最终FOMC委员会认为，全球需求温和，通胀指标可能走弱且近期市场动荡，有必要观望可能对美国带来的影响。

布拉德今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权，但他表示，其将加入里奇蒙德联储主席莱克的反对阵营，且担心美联储过于关注近期金融市场的动荡。

市场今夏已因中国放缓及全球经济成长疲弱疑虑而大跌，联储官员因此要评估这是反映了短期修正，还是未来会有更多的基本面问题。

布拉德强调，经济接近充分就业，通胀几乎肯定会走升，这使得联储近七年近零利率的政策与整体经济情况不符。

莱克也在一份声明稿中表示，他认为当前的低利率“对一个消费持续强劲成长及就业市场趋紧的经济体来说，不太可能是适切的。”

然而，至少目前美联储把这类担忧暂搁一旁，而是考虑另一个疑虑，即全球经济疲弱可能冲击到美国。包括耶伦在内的美联储官员表示，如果通胀预期指标下滑，最终是反映了对经济复苏的信心受损，那么会令人堪忧。

具有投票权的旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周六(9月19日)说出持谨慎态度的原因，称他和其他人如今希望看到更多的证据再升息。威廉姆斯称，他仍预期，随着低油价和其他外部因素造成的“通胀放缓”效应消退，而美国经济则持续扩张，今年会升息。

美联储10月和12月还将召开政策会议。上周17位联储委员中有13位表示，他们仍预期今年将会升息

本周二(9月22日)至本周四(9月24日)亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)将连续三天发表演说，而本周五(9月25日)美联储主席耶伦以及圣路易斯联储主席布拉德也将相继登场发表言论，届时必将获得市场关注的目光。

齐普拉斯赢得希腊大选 再获四年任期

希腊左翼领导人齐普拉斯(Alex Tsipras)在周日(9月20日)的大选中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。

选举结果让这位欧洲最直言不讳的左翼领导人继续成为希腊政坛的主导人物，尽管他在上个月因为接受紧缩条件以获得欧元区救助，而被党内激进派背弃。

齐普拉斯并未明确提到850亿欧元援助计划，但左翼激进联盟党(Syriza)在竞选时保证执行这一计划，同时承诺将出台举措，保护因该计划而可能利益受损的团体。

齐普拉斯组建政府后的第一项任务将是说服欧盟贷款人相信，希腊已经为获得今后的拨款采取了足够举措。对希腊的纾困计划定于下月进行评估。

荷兰财长暨欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示，他期待希腊新政府能迅速组建完成，并掌握执行纾困计划的权力。

俄罗斯再买黄金 增量创6个月最高水平

俄罗斯央行上周五(9月18日)公布了8月黄金储备的数据，结果显示俄央行8月继续在低廉的价格下大量买入黄金储备。8月该央行购买黄金储备的数额达到至少至3月以来的最大水平。

俄罗斯央行数据显示，8月该央行共购入约100万盎司的黄金储备，将该央行黄金储备从4140万盎司提高到4240万盎司。购买数量换算成公吨约为30.5吨，购买量达到6个月以来的最大水平。

俄罗斯目前是世界第六大黄金央行储备量国家，仅次于刚刚更新黄金储备的中国。该央行近年来大量购买黄金储备，自2005年来黄金储备已经增长至之前的三倍，达到1993年以来最大的水平。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，“俄罗斯已经致力于增加其黄金储备很长一段时间了，而目前这一行动的政治味道尤为明显。新兴市场对于黄金的需求继续扩大，这对于黄金价格是明显的利好信息。”

市场多数看涨本周金价

随着国际金价结束此前连续三周的跌势并冲上1140美元，针对本周金价走势的调查中，无论大众投资者还是华尔街的专业人士都对下周黄金市场保持高度信心。尤其是在市场专业人士的调查中，仅有一位分析师认为下周黄金价格将会走低。

大部分分析人士认为黄金将会攀升至1150美元/盎司上方，而随后将可能面临卖出压力。一部分分析人士表示，黄金可能会继续走高至1170美元/盎司附近。

盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen表示，“现在还很难说我们究竟看没看到黄金走势的底部。我认为下周1170位置将值得高度关注。”

法国外贸银行(Naxitis)贵金属策略师Bernard Dahdah称，金价在本周上涨到1150美元/盎司是很正常的，因为本周经济数据少，市场情绪难以被改变。

然而，加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师Nic Erxarhos表示，美联储仍然非常接近实施加息。不管是在12月还是明年第一季度，这相比其他央行普遍正在实施量化宽松政策的态度，将会使美元继续走高，而这将会继续成为黄金市场的下行压力。他表示，“黄金仍然有一定的上行空间，但是随着时间美元将会最终相对走强，而黄金则会继续开始下跌。”

Aurum Options Strategies的Thomas Vitiello也表示，长期而言，此次周五金价的上涨之后，跟随的将依然是下跌。而周五的上涨限制了投资者们买入黄金的机会。

此外，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至9月15日当周，OMEX黄金投机净多头头寸减少21421手，至6866手。