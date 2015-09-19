俄罗斯继续扩大黄金储备 增量达到6个月最高水平

俄罗斯央行周五(9月18日)公布了8月黄金储备的数据，结果显示俄央行8月继续在低廉的价格下大量买入黄金储备。8月该央行购买黄金储备的数额达到至少至3月以来的最大水平。

俄罗斯央行数据显示，8月该央行共购入约100万盎司的黄金储备，将该央行黄金储备从4140万盎司提高到4240万盎司。购买数量换算成公吨约为30.5吨，购买量达到6个月以来的最大水平。

俄罗斯目前是世界第六大黄金央行储备量国家，仅次于刚刚更新黄金储备的中国。该央行近年来大量购买黄金储备，自2005年来黄金储备已经增长至之前的三倍，达到1993年以来最大的水平。尽管近期俄罗斯因乌克兰等问题受到西方国家制裁，但是黄金储备的购买仍然在继续。原油价格下跌使卢布贬值，导致以卢布计价的黄金在过去一年内上涨了60%。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，“俄罗斯已经致力于增加其黄金储备很长一段时间了，而目前这一行动的政治味道尤为明显。新兴市场对于黄金的需求继续扩大，这对于黄金价格是明显的利好信息。”

俄罗斯在7月购买了约13吨黄金储备，而在6月购买了24吨。同时中国、哈萨克斯坦、乌克兰以及白俄罗斯都是近期大量扩大黄金储备的国家。

美联储尽管在9月会议上决定维持利率不变，但年内加息的可能性仍然很高。黄金已经在年内下跌近4%至1140美元附近。金价将有可能再度年内收跌。这为各国央行购买黄金储备带来便利。全球央行近年来整体趋向于增加黄金储备，自二十世纪八十年代以来二十多年的削减黄金储备趋势正在消退。