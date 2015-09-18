"煎熬"：A股"泪别"3100 外资本周"疯狂"买入逾60亿

今天是股指期货交割日，3100点争夺战异常惨烈。在煎熬了一天之后，A股最终还是"泪别"3100点关口。虽然沪深两市近2000股飘红，但是成交量较上一交易日显著缩水，且创下七个月以来最低水平。在这种令投资者异常纠结的行情里，沪股通净买入额飙升，恐怕是"唯一"的好消息了。数据显示，沪股通四天累计净流入逾60亿元。

早盘，沪深两市双双小幅高开，沪指开盘后震荡下挫失守3100点，临近午盘呈回升趋势，午后开盘，沪指震荡上扬，13点30左右冲高回落，盘中沪指围绕3100点震荡，盘尾有所回升但终未能收复3100点；创业板今日依旧较为强势，最高涨逾3%，直逼2000点。沪指本周跌3.2%，深成指本周跌5.86%。

截止收盘，沪指报3097.92点，涨11.86点，涨幅0.38%，深成指报9850.77点，涨110.88点，涨幅1.14%，创业板报1983.30点，涨50.00点，涨幅2.59%。成交量方面，沪市成交2184.4亿，深市成交2541.8亿，两市共成交4726.2亿元。

板块个股：旅游板块涨幅居前，云南旅游、众信旅游、北部湾旅涨停。互联网板块走势强劲，顺网科技、暴风科技涨停。博彩概念股走强，大智慧、鸿博股份、综艺股份、粤传媒涨停。海上丝路板块走强，南宁百货、连云港涨停。上海自贸区走势疲软，上海三毛跌停。银行板块走弱，工商银行跌逾1%。

股指期货：期指今日交割，1510合约已晋升为主力合约。今日市场比较平静，三大期指低开后维持小幅震荡走势，盘中涨跌互现。截至收盘，IF1510跌0.57%，IH1510跌0.99%，IC1510涨0.23%。

沪港通方面：据沪港交易所数据显示，截至A股收盘，沪股通净流入26.85亿元，每日130亿限额还剩下103.15亿元，余额占比为79%。本周内，除周一为净流出外，周二流入11.17亿元，周三流入19.04亿元，周四流入4.05亿元，截止现在，四天累计净流入61.11亿元。

消息面：

北京时间9月18日凌晨两点，美联储宣布9月暂不加息。美联储主席耶伦随后在发布会上表态，是否加息可能要在10月的会议揭晓。

9月17日晚，证监会发声清理配资不要采取“一断了之”方式。截至9月16日清理3577个资金账户，占涉嫌违法账户的64%。

分析师观点：

分析师称，大盘全日窄幅震荡，个股分化加剧。虽然证监会昨日通知缓解了券商“清伞”的压力，但合规后的信托产品如何运作尚不确定，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。此外从技术图看，10日线构成大盘反弹的上档阻力，预计短线大盘继续震荡磨底。