9月14-18日一周摘要：美联储若果真本周加息 会出什么乱子？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：

FX168：全球市场紧盯美联储是否加息 警惕日银释放“黑天鹅”

新浪财经：中国企业上半年对美投资增长51%创新高

FX168：资金持续流出！外资8月连续第三个月净流出

MQL5：新版METATRADER 4 ANDROID客户端更新：24种分析对象和OTP身份验证

MQL5：美联储若果真本周加息 会出什么乱子？

MQL5：花旗经济学家“惊人”预言：2016年全球经济将衰退

新浪财经：美国高铁等三大项目亮相 中美合作踏上新航程

新浪财经：中金：五个理由判定美联储今日不会加息

网易新闻：俄媒称中国人均月收入首次超越俄罗斯

幸福投资网： 重要的事情说三遍：美联储加息的六大冲击

货币，汇市新闻：

幸福投资网：欧元区8月CPI终值下调 物价接近零增长

MQL5：标普将日本评级从AA-下调至A+ 日元“不为所动”

新浪财经： 外媒：欧元区该如何改革 各方莫衷一是

MQL5：为何人民币仍有可能再贬20%？

路透：法国财长萨潘称支持人民币加入SDR

FX168：德意志银行：欧、镑、纽看跌情绪增加 日元头寸调整呈中性

MQL5：美联社警告：不少央行加息后又被迫降息

网易新闻：澳新银行：澳元/美元面临进一步走软空间？

幸福投资网：中金下调中国三、四季GDP增速至6.5%和6.6% 悲观情绪上升

股市新闻：

路透：台湾股市：收涨续创一个月新高，因美联储升息疑虑暂除随部分亚股趋扬

北方网：股市震荡 私募大佬业绩难看被打脸

路透：亚股在美联储利率决定公布前升至三周高位 美元下跌

新浪财经：欧股收盘 投资者静候美联储决议

金融界：法国财长：中国经济无重大风险 股市跌是“必要调整”

幸福投资网：美联储早应升息 股市不会成为“拦路虎”

幸福投资网：巴伦周刊“惊人预测”：阿里巴巴股价将会腰斩

市场新闻：

新浪网： FT：谁是中国消费生力军？

新浪财经：瑞银：上海北京物价正追赶欧洲 苏黎世全球最贵

华尔街新闻：中国等新兴经济体放缓冲击全球广告市场--实力传播

路透：丰田预计年底前就是否与宝马在运动车方面合作作出决定

新浪财经：做空中国的大空头查诺斯：连亏3年

新浪财经：“苹果们”的期待：中美推动BIT谈判相互靠拢

MQL5：全球最大免税贸易区将诞生 中印取消近半数商品进口关税

幸福投资网：中国收紧外汇管制 澳大利亚房地产“倒下了”

原油，贵金属一周趋势：

路透：中国五矿资源进入西澳镍矿开发领域

新浪财经：经济增长虽放缓 中国成为油价的最强保障

FX168：OPEC内部份额争夺战加剧 科威特、伊朗"竞相"下调出口油价

路透：国际油价上扬 因美国原油库存骤降和臆测美联储明日不会升息

MQL5：花旗研究主管：油价会回升但别指望100美元/桶

路透：原油跟随汽油跌势 布兰特和美国原油价差缩至1月以来最小

路透：金价上涨 因美国通胀意外下跌

金融界：FX Empire原油分析：油井数下降提振油价 关注震荡区间突破

新浪财经：纽约黄金期货收盘下跌0.2%