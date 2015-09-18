9月14-18日一周摘要：美联储若果真本周加息 会出什么乱子？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：
FX168：全球市场紧盯美联储是否加息 警惕日银释放“黑天鹅”
新浪财经：中国企业上半年对美投资增长51%创新高
FX168：资金持续流出！外资8月连续第三个月净流出
MQL5：新版METATRADER 4 ANDROID客户端更新：24种分析对象和OTP身份验证
MQL5：美联储若果真本周加息 会出什么乱子？
MQL5：花旗经济学家“惊人”预言：2016年全球经济将衰退
新浪财经：中金：五个理由判定美联储今日不会加息
网易新闻：俄媒称中国人均月收入首次超越俄罗斯
幸福投资网： 重要的事情说三遍：美联储加息的六大冲击
货币，汇市新闻：
幸福投资网：欧元区8月CPI终值下调 物价接近零增长
MQL5：标普将日本评级从AA-下调至A+ 日元“不为所动”
新浪财经： 外媒：欧元区该如何改革 各方莫衷一是
MQL5：为何人民币仍有可能再贬20%？
FX168：德意志银行：欧、镑、纽看跌情绪增加 日元头寸调整呈中性
MQL5：美联社警告：不少央行加息后又被迫降息
网易新闻：澳新银行：澳元/美元面临进一步走软空间？
幸福投资网：中金下调中国三、四季GDP增速至6.5%和6.6% 悲观情绪上升
股市新闻：
路透：台湾股市：收涨续创一个月新高，因美联储升息疑虑暂除随部分亚股趋扬
北方网：股市震荡 私募大佬业绩难看被打脸
新浪财经：欧股收盘 投资者静候美联储决议
幸福投资网：美联储早应升息 股市不会成为“拦路虎”
幸福投资网：巴伦周刊“惊人预测”：阿里巴巴股价将会腰斩
市场新闻：
新浪网： FT：谁是中国消费生力军？
华尔街新闻：中国等新兴经济体放缓冲击全球广告市场--实力传播
新浪财经：做空中国的大空头查诺斯：连亏3年
MQL5：全球最大免税贸易区将诞生 中印取消近半数商品进口关税
幸福投资网：中国收紧外汇管制 澳大利亚房地产“倒下了”
原油，贵金属一周趋势：
新浪财经：经济增长虽放缓 中国成为油价的最强保障
FX168：OPEC内部份额争夺战加剧 科威特、伊朗"竞相"下调出口油价
路透：国际油价上扬 因美国原油库存骤降和臆测美联储明日不会升息
路透：原油跟随汽油跌势 布兰特和美国原油价差缩至1月以来最小
金融界：FX Empire原油分析：油井数下降提振油价 关注震荡区间突破
新浪财经：纽约黄金期货收盘下跌0.2%