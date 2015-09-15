全球最大免税贸易区将诞生 中印取消近半数商品进口关税

印度和中国已经同意在区域全面经济伙伴关系(RCEP)框架下，取消两国之间接近一半贸易商品的进口关税。有分析人士指出，上述决定将给予印度国内出口企业造成沉重压力。

区域全面经济伙伴关系组织成员国包括10个东盟国家、印度、日本、中国、韩国、新西兰以及澳大利亚。8月下旬，区域全面经济伙伴关系国贸易部长在马来西亚首都吉隆坡峰会上一致决定，就取消各国之间商品进口关税的问题达成“破冰”协议。

一位出席了在新德里举办的取消进口关税利益关系人大会的行业代表向记者表示：“印度和中国政府已经同意首批取消部分贸易商品的进口关税，这部分被减税的商品占到印中两国商品进出口总量的42.5%。我们对于印度政府的决定感到紧张，我们不希望政府给予中国进口商品零关税的待遇。另一方面，我们希望从印度出口至中国的商品可以继续享受免税优惠。”

就在上一个财年中，印度对中国贸易逆差已经突破400亿美元，占到总量的三分之一。

印度商务部一位官员在接受记者采访时表示：“今年10月在韩国釜山，区域全面经济伙伴关系组织成员国将会公布有关免除国与各国之间进口商品关税的详细内容。随后，上述内容将经过征求意见，修改及最终定稿环节。”

印度商务和工业部已经开始同涉及免税的行业代表进行沟通，双方将确定哪些从中国进口的商品获得零关税待遇。印度商业和工业部同企业代表召开的会议除了在新德里举行之外，还将会在孟买加尔各答等城市举行。根据印中两国的谈判结果，双方互免进口商品关税的有效期长达10年。区域全面经济伙伴关系组织成员国希望能够在年底之前完成国与国之间进口商品零关税的谈判，届时全球最大规模的免税贸易区将由此诞生，该贸易区覆盖了全球45%的人口，区内国内生产总值超过21万亿美元。

值得注意的是，印度已经向东盟国家尽可能大范围的开放国内市场。新德里将同意免除80%由东盟国家出口印度商品的关税，而受惠国家也会以同样的政策回报印度。有分析人士指出，新德里已经承诺在同东盟国家所签订的自由贸易协定框架内取消74%的进口商品关税，因此其在区域全面经济伙伴关系组织成员国内部取消进口关税的做法并无太多新的内容。

对于日本和韩国而言，印度已经同意65%从上述两国进口的商品可以享受零关税优惠，不过这一比例仍然低于印度和日韩两国所签订的自由贸易协定所规定的比例。鉴于日本和韩国都是区域全面经济伙伴关系组织成员国，届时两国所享受的出口印度商品零关税待遇只会有略微的差异。日本和韩国已经同意对80%从印度进口的商品给予减税优惠。

印度还给予澳大利亚和新西兰两国42.5%的出口商品免税优惠，不过澳新两国尚未同印度签署自由贸易协定。作为回报，新西兰和澳大利亚分别对62.5%和80%从印度进口的商品下调关税。

区域全面经济伙伴关系组织成员国未来还将在内部互相开放服务业和投资市场，政府采购和电子商务也会成为国与国之间合作的重要领域，而成员国之间达成的协议对各方都产生效力。