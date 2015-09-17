为何人民币仍有可能再贬20%？

在2016年年底前，人民币可能仍将面临最大20%的贬值空间，而这可能进一步引发亚洲市场危机。

“人民币在数周时间内录得3%的波动后，市场可能止步于此，但最终的目标是让贸易加权指数下跌15-20%。”

美元/人民币即期报价周四(9月17日)处在6.37下方，在中国人民银行调整中间价定价方式后，汇价上月一度冲高至6.45的4年高点。根据上述消息人士的说法，包括日元在内，其他亚洲货币纷纷掀起贬值热潮，这也给汇价造成下行压力。

过去3年中，日元兑美元大幅贬值近50%，主因日本央行(BOJ)采取了基金的质化量化宽松政策。

人民币上月因定价方式的修改而出现的意外贬值也点燃了新一轮全球“汇率战”的市场忧虑，就在人民币汇价短时间快速跌落的同时，作为“以牙还牙”的回应，周边货币也在原本表现低迷的基础上加速下滑。

8月人民币名义实际汇率双双回落

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际与名义有效汇率指数双双回落，暂时脱离上月创下的历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.61%至131.30，上月为环比涨1.6%；人民币名义有效汇率指数跌1.01%至126.17，上月环比为涨1.20%。

数据并显示，1-8月累计人民币实际有效汇率涨3.92%，名义有效汇率涨3.82%；同期人民币兑美元即期汇率则下跌2.70%，人民币中间价跌4.23%，其中绝大部分跌幅都来自8月当月。

为改变人民币盯住美元导致人民币有效汇率持续走高而继续恶化对外贸易条件，中国央行8月11日宣布对人民币汇率中间价报价进行改革，并一次性贬值近2%。

IDEAglobal同时发布了一份采访的问答形式稿件，这位接受采访的消息人士指出，人民币在年底前可能进一步引导6%的跌势，明年则再跌10%。

消息人士：美元可能承受大部分影响

这位消息人士并称，“在市况复杂的情况下引导汇率跌势并不容易，但中间价定价机制的变化仍能推动汇价在市场力量引领下持续下跌。”与此同时，如果美元持续上行趋势，则美元将承受大部分汇率调整的影响。

对于政策调整是否会引发资本外逃，以及更为广泛的亚洲市场资金逃逸的问题，消息人士称，“亚洲汇率波动演变为一定范围内的危机的确是一大现实风险。”他并补充称，“这也会造成市场重估‘人民币贬值’过程的真实影响。”

外管局：人民币已趋于稳定

中国国家外汇管理局官员周四称，当前人民币汇率已经趋于稳定，不存在大规模流进流出的基础。外管局至今为止没有出台任何限制购售汇的新政策。

外管局综合司司长王允贵在第三季度政策新闻发布会上强调，当前人民币汇率已经趋于稳定，不存在大规模流进流出的基础。“近期跨期资金流动有波动，但无异动，不存在大规模资金外逃的情况。”

外管局管理检查司副司长曹利群称，今后外管局继续推进投资贸易便利化，继续加大对违规行为的查处力度。