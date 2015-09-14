美联社警告：不少央行加息后又被迫降息

金融危机之后的七年，不仅美联储，许多国家央行都放松过银根子来帮助经济渡过难关。如今到了收紧钱袋的时候，在美联储之前，已经有些央行提高了利率。但几乎所有这些加息的国家又都被迫降息。

无论本周是否决定加息，这也是为什么美联储都一直强调过加息是渐进式的。

此前加息后再降息的央行包括欧洲央行、瑞典央行、以色列央行、加拿大央行、韩国央行、澳大利亚央行、智利央行等。这些经济体在加息之后再遭打击，央行们不得不把利率恢复到此前低位。

欧央行在2011年担心大宗商品价格上涨，在瑞典、加拿大、澳大利亚和以色列，房价暴涨令政府感到不安。这些央行认为经济在恢复，失业率在下降，因此适合加息。

但是随着欧洲经济下滑、全球通胀减缓，使得以色列经济受到打击，其央行将2011年提升至3.25%的利率再度压低至0.1%。

瑞典加息之后，通胀下滑、失业率回升，同时希腊债务问题影响到瑞典经济，瑞典央行不得不再次降息。目前像许多欧洲经济体一样，他们的利率都在零以下。

前瑞典央行副行长Lars Svensson表示，从瑞典的经历来看，加息过早将付出沉重的代价。

这样看来美联储和英国央行可能属于最晚加息的一列，这让这两个国家的经济得以恢复到足以承受加息带来的阵痛。

但是目前仍有许多因素不利于加息，而且也不是央行能够控制的。新兴国家经济放缓，尤其是中国，导致全球对大宗商品的需求减弱，价格下滑。

同时，发达国家经济体自金融危机以来恢复缓慢，挤压了私人企业的信贷规模。而且人口老龄化以及产能效率下降也限制了经济承受更高利率的能力。

此外，政府努力削减财政赤字，把刺激经济的重任全抛给了各国央行。

Svensson称，央行不能在它的经济还没能承受更高利率之前加息。

美联储如今称要逐步加息，但是他们对通胀的预期相对现实状况而言仍然偏高。美联储官员6月预计利率将在2016年底升至1.625%，2017年底升至2.875%。

而市场的看法却不相同。从联邦基金期货市场看，市场预期明年底利率将在1%以下，2017年也不到1.5%。