美联储若果真本周加息 会出什么乱子？

全球市场眼下都在等待美联储(FED)本周的利率决议，这恐怕是人们近期记忆中分析最透彻的一次美国利率决策了。交易员、分析师等相关人士为此已经做了多年的准备。

如此说来，美联储若是果真于本周宣布加息，那又会出什么乱子呢？

看上去会有很多。诸如前美国财长萨默斯(Lawrence Summers)等一些市场观察人士就警言称，金融市场尚未为此做好准备，一时之间很可能会被搞得措手不及。

正如萨默斯和其他一些人所言，基于加息后平均有效联邦基金利率为0.375%的假设，期货市场价格走势显示，本周加息的可能性只有28%。

即便是那些相对较为乐观的人士也说加息确有不好的一面，需要投资者加以警觉。

BMO资本市场利率策略师Aaron Kohli说：“就像一块有了裂纹的玻璃，很难预判裂纹会朝哪个方向延伸。”

值得注意的是，周五是“四巫聚首日”，即股票和股指期权，以及股指和个股期货都会到期的那天。现有仓位到期和新开仓位，即展期操作，有可能在本周后期产生大量交易，并加剧市场波动。

美联储政策决定将在周四美国时间下午2点做出，而几个小时后那些仓位全将到期，有可能引发混乱扎堆的行情。

1) 短期国债陷入剧烈震荡

两年前，只是刚刚提及退出量化宽松(QE)，八字还没一撇，长期美国国债收益率便应声飙涨。这一次，受冲击最厉害的该是短期国债了。

对于上月股市大幅震荡期间以短期国债作为避难所的投资者来说，加息着实会让其大惊失色。投资者今年投入安硕1-3年期美国国债ETF的资金多于所有其他上市交易的债券基金。

周二，两年期美国国债价格大幅下挫，收益率飙创出2011年以来的最高水平。

Brean Capital LLC宏观策略主管Peter Tchir表示，如果人们一致认为会随美联储加息而走高的美元不升反降，则国际投资者的大量抛售将会进一步加大短期国债的跌幅，这种风险也同样存在。

2) 新兴市场冲击

因美国利率的上升有可能吸走国际市场资金，依赖海外资本弥补其经常项目赤字的发展中国家可能会因此面临麻烦。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在上个月的一份研究报告中将巴西、印尼、南非和土耳其列作最易受到美联储加息冲击的国家。

瑞银(UBS)则基于对各国债务和财政实力的分析将乌克兰、埃及和委内瑞拉也列入了最易受到冲击的经济体。

BMO资本市场的Kohli说：“他们都面临相当大的风险，”

3) 借款人深受其害

高利率会推高公司借贷成本，这一点毋庸置疑，与此同时，美国国债波动率的上升会使最安全的公司债也受到影响。

投资级债券与美国国债走势的关联度上个月达到了四年来的最高水平。尽管如此，企业融资需求依然很大，料于年底完成的收购交易目前仍有4,580亿美元的资金缺口。

Tchir说：“一旦美国国债市场遭遇显著卖压，那么企业发债融资的难度就会加大。”

4) 结构性困局

电脑程序化交易的兴起和华尔街传统债券交易商的没落以难以预料的方式改变了美国国债的交易格局。去年10月发生的国债收益率“闪电式崩盘”只是其中一个例子。

一些分析师和策略师表示，一旦美联储加息，有可能引发国债市场更大的波动。

5) 按兵不动的风险

尽管如此，也有越来越多的专家认为继续将利率维持在近零水平风险更大。原因在于一旦延缓加息，伴随交易员们对美联储意图的解读，金融市场可能会出现更加剧烈的动荡，同时，这种状况也有可能促使投资者蹈险进入一些已经过热的资产领域。

自2006年以来的首次加息，几乎肯定会造成股市波动，如果没有加息的话，未来数周猜测游戏将继续下去，市场持续充满悬念。

苏格兰皇家银行(RBS)美洲策略主管John Briggs说道：“在我看来，最坏的情况就是他们原地不动，留下我们没完没了地猜。”

联邦公开市场委员会(FOMC)周四对利率的重大决议出炉前，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数期货的净多仓创下史上最高。

商品期货交易委员会(CFTC)最近的一周数据显示，截至9月13日当周，投机客的VIX期货净多仓高达37,925口。这不仅是纪录高位，而且还较常态多出逾两个标准差。