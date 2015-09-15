花旗经济学家“惊人”预言：2016年全球经济将衰退

花旗集团(Citi)首席经济学家Willem Buiter周一(9月14日)接受外媒采访时称，他预计全球经济衰退将在2016年开始，其中领头的会是中国，届时，全球经济增长将远低于2%。

Buiter周一在报告中写道，全球经济衰退可能从新兴市场开始，尤其是中国面临硬着陆的风险。不过，中国和其他新兴市场衰退也可能使发达国家经济增长放缓。

事实上，Buiter从上周三(9月9日)开始就已经发出了这样的警告。他指出，“目前的经济形势是非常明显的衰退情况。中国经济目前正在经受超过企业承受能力发展以及过量杠杆化的打击。同时中国股市和房地产市场两大泡沫破裂也使中国经济遭受巨大打击。”

Buiter表示，全球经济目前都处在动荡不安的阶段。由于近期中国经济数据表现不佳，金融市场出现大幅波动。目前中国政府将年内GDP增长水平预期定在7%，而事实在7月中国GDP年率也的确增长了7%。

根据花旗集团的模型推演显示，中国经济实际增长率仅为4%左右。Willem Buiter认为，官方数据存在巨大水分。

他补充道，“如果中国表现不佳，那么世界整体表现就会不好。其他国家也难逃此厄运。全球大宗商品价格下跌多少对此产生一定程度的缓和。但整体来看，中国在全世界贸易中占的地位仍然比美国要大。”