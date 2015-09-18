花旗研究主管：油价会回升但别指望100美元/桶

尽管近期油价似乎有了一些起色，但总体而言，整个原油市场的表现依然是非常低迷的。

花旗研究(Citi Research)的商品主管Ed Morse认为，油价虽然会回升，但不会有太大回升。

Morse说：“多年以来供应量都很丰富，因此不太可能再看到100美元/桶的油价。”

Morse表示，在需求面，有一些理由是不利的，包括对环境问题的担忧、技术的发展、和GDP增长之间的关系，以及原油产品需求增长在下降，因此需求不能够达到我们预料中的水平。

另一方面，北美的能源革命都带来了大量产能，可以在80美元/桶的油价下方大量开采。

Morse称，今年四季度，原油价格甚至能够跌破30美元/桶，因为伊朗原油将要重新进入市场了。

不过好消息是，Morse表示，到2016年底至2017年，伊朗原油将难以如预料的供应100万桶/天，原油价格将回升到70美元/桶水平。

Morse认为，伊朗原油的供应将在30万至40万桶/天之间。

Morse认为，40至50美元/桶的油价是难以持续的，市场会重新平衡，美国和加拿大的原油产量会下降，此后墨西哥、阿曼、中国和俄罗斯的原油产量也都会下降。

Morse还称，原油空头都没有考虑供应出问题后，原油市场的脆弱。