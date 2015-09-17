COMEX黄金库存跌至两年低位对金价意味着什么？

据纽约商品交易所(COMEX)周三(9月16日)公布的最新数据显示，目前COMEX的黄金库存已经连续7个交易日下降，至689万盎司，同时也是自2013年10月来的最小规模。通常而言，当库存不断下降引发实物交割中断，往往会刺激金价上涨。

另外，摩根大通(JP Morgan)的Comex注册黄金库存量在一天之内减少了45%，目前库存量跌到了10777盎司。不可交割黄金库存量也出现了大幅减少，当日减少122124盎司。

整个Comex黄金库存量也是同样的趋势，其注册黄金的总库存量只有163334盎司，也就是仅仅5吨。

周三(9月16日)国际现货黄金大涨逾1%，因当天公布的美国8月通胀数据不佳，削弱了美联储本周首次加息的可能性。那么，COMEX黄金库存的短缺是否会从供应面进一步提振金价你呢？答案是：不!

针对COMEX黄金库存不断减少有何影响的问题，CPM Group执行董事Jeffrey Christian回答称，“我认为这不是什么问题，即使你看到COMEX注册黄金库存下降了不少，但事实上绝大多数COMEX期金合约是现金结算，交易员不会想要交割的实物黄金。”

与此同时， Christian还指出，“尽管过去一年半期间COMEX黄金库存与未平仓合约之比也一直在下滑，但相对仍处在历史高位，这意味着当前没有明显的实物交割风险。”

今年以来COMEX期金已累计下跌5.5%,正朝着连续第3年下跌迈进。然而，Christian表示，“金价短期不可能反弹，预计在2017年末经济和地缘政治前景都无法刺激黄金的投资需求跳涨。不过，长期而言，黄金正处于相对合适的价位，是不错的投资品。”

巴克莱银行(Barclays)本周也在报告中称，新兴市场黄金需求升温可能令一些COMEX库存中的黄金流向亚洲，但整体来说供应依然很稳定的。