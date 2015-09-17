凯投宏观：美联储升息对黄金的影响被过分夸大

本周三(9月16日)的CPI数据本是黄金市场面对美联储FOMC会议之前的一大挑战，但CPI数据的意外走低却推动金价触及一周多高点，以强劲回升的姿态迎接美联储升息与否的决定。

数据显示，美国8月消费者物价指数(CPI)回落0.1%，为1月以来首次下降，7月为增长0.1%。8月CPI同比增长0.2%，与7月增幅持平。扣除食品和能源成本的核心CPI上月增长0.1%，与7月增幅一致。核心CPI增长迟滞反应美元强势对进口物价的影响。

受此影响，本在1110美元/盎司下方的金价大幅回升至触及1124美元/盎司的一周高点，此后也在1120附近波动。

接着，黄金市场就要迎来美联储FOMC会议的挑战。

不过凯投宏观(Capital Economics)近期的一份报告称，虽然利率和金价之间确实有关系，但这一关系有些过度。

报告称：“如果美国升息，譬如到4%，对持有黄金的吸引力带来的影响并不会太大，因为黄金的持有本来就是对冲极端情况的，这种情况下短时间内价格是会有超过4%的波动。”

报告还表示，如果美联储开始紧缩政策，因为美国的通胀在走高。那么这也会推动黄金的需求，因为黄金是对冲通胀的。并且如果美联储紧缩政策带来其它资产的抛售，包括股票债券等，那么也会增加黄金的避险需求。