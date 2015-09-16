黄金有望突破三角形顶部 或重测200小时均线

周三(9月16日)欧洲时段盘中，现货黄金刷新日内高位至1109.80。金价周二(9月15日)收跌于1105.13美元，因美元跟随美股反弹，。美国8月零售销售月率增长0.2%，低于预期0.3%，7月上修至0.7%。金价依然受限于窄幅区间，徘徊于月内新低附近。

本交易日欧洲早盘金价企稳，忽略股市反弹。金价温和走高，因市场预计美国CPI可能打压美元。预计美国CPI年率上升0.2%，市场预计核心通胀率年率将增加1.9%，前值为1.8%。不过数据影响可能有限，市场等待美联储决议的公布。

技术面上来看，FXStreet分析师Dhwani Mehta认为，金价可能最终突破100小时移动平均线。小时图上金价有望突破三角形顶部重测9月14日高点1110.60，突破该阻力将指向200小时均线1113.50，RSI徘徊于60附近，大幅走高支持进一步反弹。关键支持位于1104.25。

日线级别图上，金价8月升势的61.8%回撤位位于1111.35，仍构成关键阻力。突破该阻力将指向50日均线1118.70。下行方面，趋势线支撑位于1101，可能抑制下行。日图RSI位于41附近，轻微走高，暗示可能继续上行。