铂金供应量开始下降ETF却有流入 铂金转机或即将到来

经历了过去5年的下跌后，铂金价格从2010年的1800美元/盎司跌到了目前仅仅略高于1000美元/盎司。

受到需求疲软的影响，铂金价格持续下行，一些铂金生产商则开始削减产量。

在世界铂金投资协会(WPIC)在近期的报告称，明年南非的铂金产量会下降60万盎司，而南非是全球最大的铂金生产国，在这样幅度的下降后，其2016年的产量会在340万盎司，低于今年预期的406万盎司。

事实上，自2008年以来，铂金生产央行的资本投资已经下降了63%，差不多15亿美元。

全球最大的铂金生产商之一Lonmin就称将每年减少10万盎司的产量。矿企Glencore也表示会关闭在南非的Eland铂金矿。

以此来看，铂金价格可能已经非常接近底部了，要知道，南非的铂金产量占全球产量的68%。

并且铂金ETF出现了比较明显的流入。

三井贵金属(Mitsui)的研究主管David Jollie称：“这些流入表明了投资者们认为在1000美元/盎司的铂金价格是有机会的。”

再来看南非，近期还有消息称，南非希望推动铂金成为央行储备资产，以此保证其铂金生产行业的就业岗位。

种种迹象都表明，铂金市场的转机或许很快就会到来了。