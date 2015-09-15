“恐怖数据”打头阵 黄金市场波动大幕就此拉开？

国际现货黄金周二(9月15日)亚市盘初继续徘徊在1107美元附近。周一因美联储会议即将召开，市场情绪普遍维持谨慎，金价在清淡交投中微幅收阳。然而，受中国经济放缓打压需求前景的影响，其他工业用贵金属以及基本金属隔夜均出现下跌。

此外，在这个美联储会议即将召开之际，黄金市场首先将迎接“恐怖数据”——美国8月零售销售的洗礼，这也是美联储官员会前的最后一次有关消费数据的参考，其结果可能极大影响官员们会上的决策。

黄金窄幅震荡 备战“恐怖数据”

美联储本周三(9月16日)起将召开为期两天的政策会议，最终的利率决定将在周四(9月17日)当地时间晚间公布，而在这之前黄金市场交投清淡，成交量比100天同时段均值低48%。

然而，尽管周一金价因投资情绪谨慎而震荡收涨，但其他工业用贵金属和基本金属却受到中国经济进一步放缓的影响而下跌。

周末公布的数据显示，中国8月份规模以上工业增加值增幅低于预估，今年前八个月的固定资产投资则创下2000年来最低增速。

因市场担心中国经济放缓将导致金属需求降低，周一铂金跌至952.20美元/盎司一个月低位；白银和钯金亦出现下跌。此外，基本金属方面，镍价3.7%创三周来最大跌幅，在基本金属中领跌，排名第二的铜价下跌2%，锌、铅、铝也一同走低。

眼下在美联储会议即将召开之际，市场首先将迎来素有“恐怖数据”之称的美国8月零售数据的洗礼，该数据是在美联储会议召开前夕判断消费者表现的最后机会。

考虑到先前公布的汽车销售数据表现强劲，该数据料有较大增长。目前8月零售预估中值为增长0.3%，7月为增长0.6%。鉴于加油站销售额在整体零售销售额中占比较高，汽油价格下跌料拖累整体增幅。不过7-8月份时值开学季的商家促销，因此该数据不乏优于预期的可能性。

此外，同期公布的纽约州制造业调查指数则是提供了预判9月份地区制造业活动情况的机会。8月份该指数显示制造业急剧陷入萎缩，整体企业状况降至经济衰退以来最低水平。分项数据虽是各自单独计算，却反映了基础广泛的疲软状况。虽然一些参数的未来六个月预估出现改善，但能体现到9月数据中的改善参数较为有限。

美联储9月到底加不加息？ 投行各执一词

北京时间本周五(9月18日)凌晨02：00，市场期待已久的美联储)会议将揭开“神秘的面纱”，美联储是否会“扣动扳机”，这将是投资者最关注的问题。

根据联邦基金利率期货显示，美联储本周加息的可能性只有28%，这也反映出期货市场仍倾向于认为耶伦将会暂时按兵不动。

不过，据最新一份对于经济学家的调查结果显示，44位受访者预计9月将加息，26位受访者预计本月会维持当前利率不变。

德意志银行首席经济学家David Folkerts-Landau周一(9月14日)表示，考虑到等待时间越久风险越高，美联储本周四应该会开始首次加息。

富国银行此前表示，尽管9月份采取行动艰难，但等到10月或者12月行动并不会更容易，坚持美联储在9月份会议上将联邦基金目标利率上。

美银美林(BofA)周一指出，FOMC本周可能加息，但市场波动性和经济增长的不确定性使得结果很难预料。

摩根大通(JPMorgan)首席全球分析师David Kelly重申美联储9月应该加息。Kelly表示，“如果你现在不加息，那么美国经济就会陷入类似日本之前遇到的20年萧条一样的境地。在一个健康的经济里，保持利率在非常低的水平是非常不明智的。”

然而，也有很多反对9月加息的观点。太平洋投资管理有限公司(PIMCO)首席投资官Ivascyn预计美联储本周加息的几率将低于50%。全球疲软、消费者情绪不稳定、通胀低于目标水平是本周美联储将不加息的原因

法国巴黎银行(BNP)此前表示，美联储将推迟9月加息，但会给出鸽派的展望。此前耶伦将重申今年晚些时候采取行动。

瑞士信贷认为，FOMC在9月份不会加息，可能会暗示10月或12月。时机基本上取决于全球局势/金融市场动荡。

加息or不加息 金价会如何反应？

麦格理分析师Matthew Turner表示：“现在有非常多对美联储升息的预期，我们则认为影响不会那么大。对黄金来说，要担忧的是美元兑新兴市场国家货币的上涨。

自金融危机之后，美国的宽松政策推动了黄金的上涨，而近几年美联储开始紧缩则成为了金价下跌的一大因素，尤其是今年，对美联储升息的预期是黄金市场面临的最大困难。

RJO Futures的高级商品经纪人Phillip Streible表示：“在美联储会议要开始的情况下，市场有些反弹。”他认为市场方向的变化表明了不确定性。

Gold Services AG首席执行官Rolf Schneebeli认为，在一系列利好的经济数据背景下，美联储这一次是可能会升息的。未来几个交易日金价会测试1100美元/盎司水平，但该水平将能够维持住。任何跌破该水平的情况都是短期的买盘机会。”

然而一些分析师认为，即使这一次美联储不升息，金价的上行也将是有限的，并且很多人认为即使这次不升息，也会在今年某个时间升息。

ActivTrades分析师Carlo Alberto称：“9月不升息的话，将会为黄金带来一些暂时的支撑，但金价不太可能突破近期高点1170美元/盎司。”

FXTM分析师Lukman Otunuga表示：“日线图来看，黄金仍然是看空的，围绕今年年底前美联储是否升息有大量打压因素。”

SPDR黄金ETF的持有量在上周二流出4.17吨后，目前总持有量维持在678.18吨，是8月24日以来的最低水平。