亚洲股市走高 市场等待美联储会议结果

亚洲股市周一上扬，摆脱了中国疲弱经济数据的负面影响，交投气氛审慎，投资者关注焦点集中在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周是否会有足够信心进行10年来首次升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%。美国股指期货ESc1较美国市场前一交易日涨0.2%，延续美国股市上周五当日及上周稳健上涨表现。

日本日经指数.N225回吐盘初升幅，下跌0.5%。

美联储将在周三和周四召开政策会议。在此之前日本央行为期两日的政策会议将在周二结束，外界普遍预测决策者将维持利率不变，尽管有愈来愈多的证据显示日本通胀和经济成长依旧迟滞。

“大多数的投资者并不预期目前会改变政策，但有极少数人预期央行很快将放宽政策，”SMBC日兴证券投资研究暨投资人服务主管Chihiro Ohta表示。其并称，市场将会详细审视日本央行总裁黑田东彦的会后讲话，以寻求政策线索。

中国股市本周开局不利，因周末公布的数据疲软，沪深300指数.CSI300及沪综指.SSEC分别下跌1.8%和1.3%。

中国8月投资与工业均弱于预期，加大了第三季经济增长的破7概率，而且增强市场对政府将采取更多措施扶持经济的预期。

“数据符合我们的看法，即中国将不得不推出更多货币宽松措施，”瑞银集团财富管理部门驻日本的CIO Fumio Nakakubo指出。

中国煤炭和钢铁等重要工业商品产量在8月下滑，因政府采取措施防止雾霾影响二战胜利纪念活动，令本已受经济放缓拖累的生产进一步下滑。

中国需求放缓可能限制大宗商品价格涨势。

影响力颇大的华尔街交易商高盛上周末调降油价预估，将2016年美国原油价格预期从每桶57美元降至45美元，称由于供应过剩且中国经济状况堪忧。

该投行表示，原油甚至可能跌至接近每桶20美元。

美国原油期货在亚洲时段逆转稍早的涨势，下跌约0.5%至每桶44.43美元，上周累计下跌3.0%。布兰特原油跌1%至47.66美元。

**注意力全在美联储上面**

多数资产类别的交投可能受抑，因投资者评估美联储最终升息的可能性。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储将启动近10年来的首次加息。

据根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，汇市投机客在9月8日止当周增持美元多仓，为约莫一个月来首见，显示或许部份投资者在美联储会议前押注美元上涨。

但整体而言，交易商认为美国升息的机率降低，最近几周股市及商品市场挫跌后，他们揣测美联储将谨慎行事。

“我们认为美联储本周升息的机率几近50%，但因美国经济颇为强劲，因此12月前可望加息，”瑞银的Nakakubo表示。

美元兑主要货币小跌，美元指数跌约0.1%至95.096。

美元兑日圆较纽约周五尾盘跌约0.1%至120.42；欧元兑美元则涨约0.1%至1.1344，守住上周达1.8%的涨幅。