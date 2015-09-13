黄金受打压退守1100水平静待美联储会议

本周黄金市场承接上周五的非农，继续关注美国经济数据。但由于下周就是美联储FOMC会议，美联储是否在9月升息这一悬念即将揭晓，投资者们在显得谨慎的同时，对黄金的兴趣愈发减弱。

本周是金价连续第三周下跌，并且一度跌破1100美元/盎司的关键水平。

虽然近期各种因素下，市场对美联储9月升息的预期有所减弱，但美国经济数据的表现却使得升息预期不能被完全排除，市场处在非常大的不确定中。

国际黄金本周开盘报1122.6美元/盎司，收盘报1105.6美元/盎司，下跌16.1美元，跌幅1.44%；最高触及1126.3美元/盎司，最低下探1098.66美元/盎司。

国际现货白银本周开盘报14.57美元/盎司，收盘报14.58美元/盎司，上涨0.03美元，涨幅0.21%。最高触及14.94美元/盎司，最低下探14.25美元/盎司。

黄金TD本周开盘报227.11元/克，最高触及227.71元/克，最低触及226.19元/克，收盘报227.55元/克，累计下跌0.46元，跌幅0.2%。

白银TD本周开盘报3276元/千克，最高触及3287元/千克，最低触及3243元/千克，收盘报3272元/千克，累计下跌18元，跌幅0.55%。

当周要闻回顾：

美国经济数据表现良好，打压黄金

本周二(9月8日)公布的美国8月就业市场状况指数(LMCI)为2.1，大幅高于预期的1.5，且高于7月LMCI为1.1，这在一定程度上从侧面印证了美国劳动力市场的健康态势。

美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。不过，受美联储9月会议临近的影响，市场情绪普遍维持谨慎，LMIC和上周五的非农数据并未给金价提供明确的风险。

周三公布的美国7月份JOLTS职位空缺数从6月上修后的532万增至575万，创2010年4月以来最大增长，并创纪录新高。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美联储(FED)接近升息，而美元指数也数据公布后进一步扩大涨势。

美国劳工部周四公布，9月5日止当周经季节调整的初请失业金人数减少6000人，至27.5万人，连续第27周低于30万人关口。不过另一份报告显示，受石油和一系列商品的成本下降影响，美国8月进口物价较前月下降1.8%，创七个月以来的最高水平，表明强势美元和全球需求疲软，继续给进口物价带来下行压力。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国8月生产者价格指数(PPI)持平，预期下跌0.1%，7月为上升0.2%；8月PPI年率下跌0.8%，预期下跌0.9%。最为关键的是，美国8月核心PPI年率增长0.9%，前值增长0.6%，预期增长0.7%；8月核心PPI月率增长0.3%，前值增长0.3%，预期增长0.1%。

美联储9月会议即将到来，升息悬念待揭晓。

调查显示，一级交易商对美联储9月升息几率的预估中值为40%，低于8月调查时的60%。受访的17位一级交易商中有10位预计美联储将在第四季或之后上调联邦基金利率，仅有7位受访者预计美联储将于本月加息，8月调查时为13位。

此外，另一项最新的调查显示，许多经济学家坚持认为联储会下周会加息，尽管货币市场衍生品似乎没有这样坚定的信心。

在受访的78位经济学家中，有38位预计联储会在下周三(9月16日)至周四(9月17日)的政策会议上将上调联邦基金利率目标。自从2008年以来，联储会一直将利率维持在接近零的水平，以支持经济。

Market Securities经济学家Christophe Barraud表示，美联储7月政策声明中强调的通货膨胀和就业市场两个条件如今都已经达到，且其最新的2015年GDP预测也将达到甚至超越。因此美联储最早会在下周会议上加息。

富国银行(Wells Fargo)三位经济学家John Silvia、Mark Vitner以及MichaelBrown周三称，坚持美联储在9月份会议上将联邦基金目标利率上调0.25个百分点的预期。该行认为尽管9月份采取行动相当艰难，但等到10月或者12月行动并不会更容易。

三菱东京日联银行经济学家Chris Rupkey在报告中写道，职位空缺和员工流失报告(JOLTS)数据飞速上升，会促使美联储在9月份采取行动。美国经济仍在美联储将启动利率正常化的道路上。

不过，德意志银行(Deutsche Bank AG)首席美国经济学家Joseph LaVorgna称，近期国际市场的动荡以及不确定因素增多。同时美国通胀增长迟迟不见好转。这些因素都使市场人士纷纷下调对9月会议加息的预期。

瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家James Sweeney周三称，鉴于全球增长放缓、美元升值以及核心通胀减弱，美联储下周加息的可能性低于50%。尽管近期风险资产大幅上涨、大宗商品反弹可能会增强9月份加息可能性，但该行仍美联储会在12月份加息。

中国因素依然显眼：

中国央行(PBOC)周一公布数据显示，8月外汇储备下降逾900亿美元，这也引发离岸人民币汇率一度急跌逾200点。

中国央行在其官网公布的数据显示，中国8月末外汇储备为3.56万亿美元，比上月3.65万亿美元减少逾900亿美元。这是中国外汇储备连续四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

并且在人民币贬值的情况下，国内金价被继续推高，完胜国际金价。

另一方面，对黄金市场来说比较显眼的是，8月底中国央行持有的黄金储备为6179.5亿美元，较7月底的5923.8亿美元有所增长。

Commtrendz Risk Management Services总裁Gnanasekar Thiagarajan表示，“中国人民银行还会继续购入黄金储备。中国央行将会进一步扩大黄金储备以多样化国家储备状态。同时鉴于目前黄金价格持续走低，不排除存在一些逢低买入的心理。中国人民银行正在积极得将人民币推向国际化舞台。”

周三全球股市上涨，金价暴跌。

国际金价周三(9月9月)从欧洲时段开始便开启跌势，截止纽约时段从日高下跌25美元，并触及1101.11美元/盎司的四周低位，主要是受到全球股市反弹、美元走强以及靓丽就业数据推动美联储9月加息预期升温的影响。

周三全球股市一片“涨声”。韩国首尔综指收盘劲升2.81%；澳洲标准普尔200指数收涨1.85%，香港恒生指数收盘大涨4.1%报22131.31点，创下自2011年12月1日以来最大单日升幅；上证指数收盘上涨2.29%报3243.09点；日本股市表现最为惊人，日经225指数收盘狂飙7.7%报18770.51点，创自2008年以来的最大单日涨幅，也是日经指数历史上第6大单日涨幅。中国股市初步显现企稳迹象，这也鼓舞了全球股市市场的信心。

与此同时，泛欧绩优300指数周三收涨1.4%，英国FTSE 100指数周三收涨1.2%；德国DAX 30指数周三收涨0.4%；法国CAC 40指数周三收涨1.5%。美国股市当天也小幅高开，尽管之后回吐涨幅转为下跌。

高盛称，除日本外的亚太股市未来12个月将上涨16%，欧洲股市将有15%的上涨空间。相比之下，美股上涨潜力最小，高盛预计标普500指数未来12个月涨至2150点，涨幅10%。

印度黄金货币化项目或批准，黄金储蓄和债券将面世：

周三(9月9日)印度莫迪政府宣布，批准了黄金货币化项目，并且也批准的印度央行销售主权黄金债券。

印度是黄金消费大国，而每年大量的黄金进口使得印度的经常账户赤字面临很大压力，因此，印度政府一直试图用各种措施限制黄金进口。据估计，印度民间持有的黄金量在2万吨左右，因此，印度政府希望用黄金货币化项目来推动这2万吨黄金被利用起来，减少金价。

在黄金货币化项目中，印度人能够将自己的金饰和金条存进银行，以获得利息。银行可以将这些黄金出售给金饰商，以推动供应量。

据悉，黄金储蓄的时间可以短至1年，长至15年，利息由银行确定。

而黄金债券将能够推动每年差不多300吨的投资需求。债券包括5克、10克、50克和100克的面值，周期为5年至7年，而利率则由投资的价值来确定。

据悉，每人的黄金债券投资上限为500克，并且只有印度公民和机构能参与。

市场认为，黄金货币化项目会减少印度的实物黄金需求，诸多民间所存有的黄金会被吸引出。

后市展望：

管近期市场对美联储9月升息的预期有所减少，但道明证券(TDS)的商品策略主管Bart Melek认为，黄金市场还不愿意排除这一可能，因此近期金价会在震荡区域内。

福四通(FCStone)则认为，黄金9月将交投于1070-1155范围，白银则在13.75-15.25之间。

曾获英国技术分析大奖中的2015年最佳商品、能源研究和策略的Futurestechs技术分析师Clive Lambert认为，目前在黄金市场的波动中，基本面是难以起到什么推动因素的。黄金价格依然在下行通道中，投资者们要么做空要么观望。他认为金价会重新测试1090美元/盎司水平，甚至能跌到900美元/盎司下方。

法国农业信贷银行（Credit Agricole）在周三（9月9日）的报告中称，黄金将在12月跌至1000美元，但在明年3月将升至1100美元，到12月将升至1200美元。

荷兰银行(ABN Amro)的一份最新报告称，较其它周期性资产，黄金仍然在相对比较昂贵的状态中，料年底1000美元。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四一份报告中表示，黄金下行趋势将会延续相当长的一段时间，预计2017年黄金价格平均将会达到900美元/盎司。该行不但下调了2015年黄金均价预期，还同时下调了2017年预期。2015年均价预期从此前的1160美元/盎司下调至1145美元/盎司。2016年预期均价并未调整，法巴认为，2016年黄金平均价格将会在975美元/盎司水平。