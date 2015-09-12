高盛下调油价预期 油价周五盘中下挫

油价周五(9月11日)盘中下挫，因华尔街原油交易中最具影响力的高盛(Goldman Sachs)今日下调明年油价预期，强调了供应过剩问题和中国经济放缓将继续令油价承压。不过随后公布的美国本周石油活跃钻井数减少10座为油价提供了支撑。NYMEX原油期货价格盘中最低触及44.16美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中最低触及47.16美元/桶。

今日包括德国商业银行(Commerzbank)在内的一些列投行纷纷下调明年油价预期，高盛将2016年美国WTI原油价格从57美元下调至45美元/桶，同时将布伦特原油价格从62美元下调至49.5美元/桶。

高盛今日在一份报告中指出：“原油市场供应过剩问题比我们想象的还要严重，预计这种形势将持续至2016年。油价将在长时间内保持在低位。”

此外，高盛认为油价的下行风险正在增加，国际油价甚至或将进一步跌近20美元/桶，并补充道：“如果原油库存持续增加，油价或可能跌至该低位。”

今日开盘后，油价随着美股下跌一度下滑约3%，不过盘中美股逐渐收回日内失地，并开始小幅上扬，油价跌幅也得以逐渐缩窄。美国股市在过去两周内一直为油价提供指引作用，因原油基本面信息错综复杂，投资者希望从股市中寻求经济走势的线索。

美国油服公司公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月11日当周美国石油活跃钻井总数减少10座至652座，美国WTI原油价格和布伦特原油价格跌幅进一步缩窄。

国际油价在过去一年下跌过半，布伦特原油价格更是从2014年中旬的近120美元/桶跌至上月的43美元/桶下方。原油价格暴跌的主要驱动因素依然是全球原油供应过剩问题。

市场分析师指出，原油市场正在逐步均衡，不过原油库存走高依然会在明年令油价承压。

德国商业银行预测2015年底的布伦特原油价格为55美元/桶，而2016年底为65美元/桶。

另一方面，国际能源署(IEA)近日表示，沙特为首的石油输出国组织(OPEC)一直坚持的高产策略似乎正在凑效，该策略的目的是通过推高产量来捍卫市场份额。

北京时间01:34，NYMEX原油期货价格报45.08美元/桶。