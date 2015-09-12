分析师对下周金价走势看法不一

美联储9月政策会议之前，黄金交易员、分析师对下周金价走势意见分歧较大。

在接受调查的28位黄金交易员及分析师中，9人看涨(40%)，11人看空(47%)，8人看平(13%)。

国际现货黄金9月11日当周累计下跌16.10美元，跌幅1.44%，收报1105.60美元/盎司，最高上探1126.60美元/盎司，最低下探1098.66美元/盎司。

金价周五跌至一个月低位1098.66美元/盎司，本周录得连续第三周下跌，因美联储近十年来首次升息的时机的不确定性削弱对黄金的投资兴致。

目前，市场的焦点可以说已经完全转向了9月16日至17日的美联储9月FOMC会议。交易商正等待下周四美联储公布政策声明，以寻找美国何时升息的线索，在此之前他们不愿在金市建立大量头寸。

近期美国债市已经释放出“对美联储9月加息已准备就绪”的信号。数据显示，隔夜指数掉期(Overnight Index Swap)暗示，美联储将会从9月开始逐步加息。到2020年，美联储利率将达到2.3%水平左右。

但数十年来一直是交易员风向球的联邦基金利率期货所显示，下周加息几率只有28%，表明少有货币市场投资者认同加息就在几天之后。

最近几周以来，美联储会官员虽然表示注意到中国8月11日货币贬值后各国股市动荡等全球局势的变化，但并不愿意排除9月份收紧货币政策的可能性。

德意志银行(Deutsche Bank)首席经济学家David Folkerts-Landau周二指出，依然认为9月是美联储最有可能加息的时间，并不赞同启动加息周期会是政策上的错误这种观点。”

Market Securities经济学家Christophe Barraud周三在最新的一份报告中写道，FOMC(联邦公开市场委员会)7月份公报中强调的通货膨胀和就业市场两个条件都已经达到，且FOMC最新的2015年GDP预也将达到甚至超越。Barraud预计，美联储最早下周加息。他说道：“在获得二十国集团认可之后，时机看起来恰合适。”

瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家James Sweeney周三在报告中写道，鉴于全球增长放缓、美元升值以及核心通胀减弱，美联储下周加息的可能性低于50%。

著名投行高盛（Goldman Sachs）也预期美联储将在12月加息，巴克莱（Barclay）则认为加息需要等到明年3月才能启动。

“人们不想在美联储会议前作多黄金，这是最重要的，”Logic Advisors创始人之一的Bill O'Neill表示，“在金市的大型市场参与者仍然很少。对冲基金肯定不会作大量押注。”

“本行认为美联储将待到12月才会升息，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“我认为，这将为金市带来持续不确定性。如果美联储下周明确表示将如何行动，金市表现将好转。”

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示：“现在很难对黄金市场有太多热情，在下周美联储FOMC会议之前，市场将会处在观望状态中。” Steel表示，如果金价再回到1100美元/盎司下方，实物需求可能会受到推动。

本周公布的美国经济数据良莠不齐，令美联储加息预期依然犹如“雾里开花”。

美国劳工部公布的数据显示，美国9月5日当周初请失业金人数减少6000人，降至27.5万人。美国上周初请失业金人数减少，凸显了劳动力市场的持续强劲。

不过，美国劳工部(DOL)周四公布的8月进出口物价指数均不及预期，且单月跌幅创七个月以来之最。这一报告暗示该国的通胀仍然疲软，美联储升息所衡量的指标之一通胀恐怕仍然不足以令决策者满意。

此外，美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国8月生产者价格指数(PPI)持平，预期下跌0.1%，7月为上升0.2%；8月PPI年率下跌0.8%，预期下跌0.9%。最为关键的是，美国8月核心PPI年率增长0.9%，前值增长0.6%，预期增长0.7%；8月核心PPI月率增长0.3%，前值增长0.3%，预期增长0.1%。

批发物价受限，也反映了全球商品成本的下跌，暗示通胀可能会在一段时间里维持在低于美联储目标的水平。美联储决策者下周将会召开会议，考虑是否启动2006年以来的首度加息。此前美联储表示，能源价格低、美元走强是影响通胀的临时因素。

本周黄金市场大幅走低，在下周美联储就将召开FOMC会议，可能升息的情况下，黄金市场显现出非常看空的状态。盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen表示，目前黄金市场空头占主导。

Hansen指出，美联储升息对黄金来说，可能是个买盘机会，因为过去三年围绕在市场上方的不确定性被减少。短期而言，Hansen认为，金价要回升到1118上方才能改变市场情绪。

黄金市场今年受到美联储加息等因素的影响价格一落千丈，而近期数据显示，在实物黄金市场，传统需求大国中国和印度的黄金需求量今年表现也并不理想。

今年上半年印度季风降雨表现不佳，未能达到前几年的平均水平，厄尔尼诺现象在今年的迹象尤为明显，局部地区甚至出现大旱。印度黄金购买量上半年也出现10%到15%的下降。印度马上将会迎来下一个季风降雨季节，目前来看，降雨水平仍然不容乐观，这也为印度黄金市场前景蒙上一层阴影。

中国黄金市场今年表现也并不理想。目前中国黄金现货贴水维持在4美元/盎司水平，显示黄金需求仍然保持在中间位置。黄金需求并没有因价格下跌而出现大幅上升的趋势。

香港bullioncapital.com销售主管Ryan Case表示，“亚洲黄金实物需求的下降可能将会对国际金价产生压力。”